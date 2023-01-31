Ексглава Пентагону закликав надати Україні винищувачі та ракети ATACMS

Не можна дозволити росіянам впливати на рішення Заходу та брязкати зброєю, вважає Марк Еспер.

Марк Еспер підтримав постачання Україні ракет ATACMS / Фото Вікіпедія

Колишній міністр оборони США Марк Еспер виступив із закликом терміново передати Україні винищувачі та ракети ATACMS, щоби посприяти контрнаступу Збройних сил України.

За його словами, надання літаків Україні дало б країні перевагу, передає Голос Америки.

"Якщо вони збираються вступати в загальновійськовий бій, потрібно мати не лише вогонь прямою наводкою, але і вогонь з повітря", - зазначив ексглава Пентагону.

Також Еспер висловив рішучу підтримку забезпеченню України високоточними ракетами великого радіусу дії.

"Ми повинні відправити їм ATACMS, тому що так українці могли б дістатися вглиб сходу України, вглиб Криму, щоб знищити пускові майданчики "Шахедів", вивести з ладу пускові майданчики запуску ракет, розбити склади матеріально-технічного забезпечення, казарми, що завгодно. Треба мати точну зброю на великих відстанях", - вважає колишній міністр.

Еспер не згоден із заявами про те, що зміцнення військової допомоги Україні призведе до ескалації ситуації.

"Ми не можемо дозволити росіянам впливати на наші рішення, брязкати зброєю та стримувати самих себе. Замість того щоб реагувати на загрозу російського наступу, я б вважав за краще бачити, що українці перейдуть в наступ вже зараз, поки росіяни все ще намагаються навчити, спорядити і організувати своїх військових", - додав колишній глава Пентагону.

Військова допомога Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб припинити російський терор, потрібно забезпечити відповідні ракетні сили українських військових. За словами глави держави, це стосується поставок ATACMS та іншої подібної зброї.

Глава комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол заявив, що Україні необхідно надати зброю дальнього радіусу дії, зокрема і оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS.

Тим часом Велика Британія може передати Україні далекобійні ракети, аналогічні за характеристиками далекобійним ATACMS, які США поки відмовляються передавати через побоювання, що вони можуть бути використані для ураження цілей на території Росії.

Інші новини: