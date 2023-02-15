Україна не отримає винищувачі від Британії в найближчі місяці або навіть роки - Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні потрібно допомагати з її довгостроковою стійкістю. Зараз потрібно унеможливити просування РФ.

Бен Воллес розповів, чи передасть Британія Україні винищувачі / Фото gov.uk/government

Найближчим часом Велика Британія не буде відправляти винищувачі в Україну, а зосередиться на тому, щоб Київ міг захистити себе в довгостроковій перспективі. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в ефірі BBC.

"Я не думаю, що в найближчі кілька місяців або навіть років ми обов'язково передамо винищувачі", - сказав Воллес.

За його словами, Україні потрібно допомагати з її довгостроковою стійкістю.

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"Ми повинні планувати не лише боротьбу на даний момент, де ми допомагаємо Україні відбивати незаконне вторгнення Росії, але ми повинні допомагати Україні з її довгостроковою стійкістю", - додав Воллес.

"Зараз питання полягає в тому, як ми можемо допомогти Україні допомогти самій собі та зібрати достатньо, щоб унеможливити просування Росії", - зазначив британський міністр оборони.

Воллес додав також, що якщо уряд передасть Україні винищувачі, він також повинен буде надати близько 200 військовослужбовців ВПС.

Винищувачі для України

8 лютого президент Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Британський прем'єр допустив передачу Україні винищувачів. Він зазначив, що в контексті такої ситуації Лондон навчатиме українських пілотів керувати бойовими літаками стандартів НАТО.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Захід протягом декількох тижнів вирішить передати Україні бойову авіацію. На думку Подоляка, Київ зможе розраховувати і на отримання далекобійних ракет з бойовим радіусом 200-300 кілометрів.

Президент США Джо Байден сказав, що Штати поки не готові постачати Києву винищувачі F-16. За словами глави Білого дому, це військова допомога іншого рівня. При цьому у Вашингтоні заявляли, що не перешкоджатимуть передачі винищувачів Україні іншими країнами.

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