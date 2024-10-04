Путін не напав би на Україну, якби президентом США був Трамп - Джонсон

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що російський диктатор Володимир Путін не вдерся би в Україну, якби президентом США на момент початку повномасштабної війни був Дональд Трамп. Нібито непередбачуваності Трампа було б достатньо, щоб переконати господаря Кремля не ризикувати і не починати війну із суверенною державою.
В інтерв'ю The Telegraph експрем'єр Великої Британії заявив, що з точки зору Кремля існував ризик того, що Трамп міг би сприйняти напад на європейську країну як образу Америки та світового порядку. І його реакція могла б бути жорсткою.
Джонсон вважає абсолютну непередбачуваність однією з переваг Трампа.
"Це одна з причин, через яку я дивлюся на те, як він насправді поводився в міжнародних справах, і зіставляю це з тим, що про нього говорять люди", - сказав британський політик.
Він нагадав, що після отруєння Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в місті Солсбері Трамп вислав 60 російських шпигунів. Крім того, він був набагато жорсткішим щодо Сирії, ніж адміністрації демократів і продемонстрував жорсткість щодо Корпусу вартових ісламської революції. Крім того, ракети Javelin Україні також дав Трамп.
Джонсон упевнений: Трамп розуміє, що падіння України - це "абсолютна катастрофа" для свободи та демократії в Європі.
Експрем'єр переконаний, що Трамп не захоче увійти в історію як людина, яка почала свій другий президентський термін не з того, що зробила Америку великою, а з того, що знову зробила великим Радянський Союз.
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
Заяви Бориса Джонсона про Трампа
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтримав Дональда Трампа як наступного президента Сполучених Штатів. На думку Джонсона, Трамп може бути саме тим, "що потрібно світу", але тільки в тому разі, якщо ексглава Білого дому підтримає Україну у війні з Росією.
"Якщо він вчинить правильно і підтримає українців - а я вірю, що так і буде - президентство Трампа може стати великою перемогою для світу", - написав Джонсон у січні у своїй колонці для Daily Mail.
Також Джонсон оприлюднив мирний план, який має "покласти край війні на правильних умовах для України та Заходу".
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