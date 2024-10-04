Наслухався фантазера-Путіна: Кім Чен Ин пригрозив ядерним ударом - деталі

КНДР без вагань використає всі наступальні сили, якими вона володіє, включаючи ядерну зброю, сказав диктатор КНДР.

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КНДР погрожує ядерною зброєю / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото REUTERS

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин пригрозив використати ядерну зброю, якщо хтось буде посягати на суверенітет країни. Північна Корея використає ядерну зброю, якщо хтось буде посягати на суверенітет країни. З такими погрозами виступив диктатор Кім Чен Ин, інформує Reuters.

Таким чином Пхеньян розкритикував президента Південної Кореї Юн Сук Йол, який заявив про необхідність покласти краї диктаторському режиму у КНДР.

Хто такий Кім Чен Ин Кім Чен Ин — північнокорейський політичний, державний, військовий і партійний діяч. Диктатор, син колишнього диктатора Північної Кореї Кім Чен Іра. Після смерті батька з 29 грудня 2011 року зайняв його посаду. Верховний керівник Північної Кореї (з 2011). Генеральний Секретар Трудової партії Кореї (з 2021). Маршал КНДР (2012). Генераліссимус КНДР (2022), пише Вікіпедія. відео дня

За словами Кім Чен Ина, південнокорейський президент "хвалився надзвичайною протидією військових сил на порозі держави, яка володіє ядерною зброєю".

"Він підтвердив, що якщо ворог, охоплений надзвичайною дурістю та безрозсудністю, спробує використати збройні сили, що посягають на суверенітет КНДР... КНДР без вагань використає всі наступальні сили, якими вона володіє, включаючи ядерну зброю", - сказав диктатор.

Як можна зрозуміти з повідомлень ЗМІ КНДР, Ин заявив про це у середу, перебуваючи на тренувальній базі підрозділів спеціальних операцій армії в середу.

НАТО VS "Вісь зла" / Инфографика: Главред

Останні новини про Північну Корею

Нещодавно стало відомо, що США панікують через посилення військової співпраці РФ та КНДР. Північна Корея продовжує надавати допомогу Росії, щоб переслідувати її незаконну війну проти України.

Експерт Жданов також попереджав, що КНДР може допомогти армії РФ таємно пробиратися до позицій ЗСУ. Путіну та Росії дуже потрібна підтримка, її ресурс закінчується.

ЗМІ розкрили подробиці, що режим Путіна може отримати більше зброї від КНДР. Кім Чен Ин пообіцяв підтримку військовим операціям країни-окупанта Росії під час розв'язаної проти України війни.

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