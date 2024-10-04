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Блокування вступу України в ЄС: в Польщі неочікувано пішли стопами Орбана

Даяна Швець
4 жовтня 2024, 11:10
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За словами міністра оборони, навіть якщо країни-члени ЄС дадуть згоду на членство України, то його партія, що входить до урядової коаліції, буде проти.
дуда, зе, ес
Поляки планують блокувати вступ України в ЄС / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Фото: Twitter Kancelaria Prezydenta

Варшава не погодиться на вступ України до Європейського Союзу, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії. З такою заявою виступив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише Wirtualna Polska.

Коментуючи політичні відносини Польщі з Україною, міністр оборони сказав, що "питання військової допомоги – це питання як гуманності, так і нашої безпеки, але економічні чи історичні питання повинні бути з'ясовані".

"Я не змінюю своєї думки, хоча бачу, що президент Дуда має іншу. Україна не вступить до Європейського Союзу, я не дам своєї згоди, якщо вона не вирішить питання Волині", – сказав Косіняк-Камиш.

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Хто такий Анджей Дуда

Анджей Себастіян Дуда (нар. 16 травня 1972, Краків, Польська Народна Республіка) — польський юрист, політик і державний діяч, 10-й президент Польщі. Кандидат в президенти від партії "Право та справедливість" в президентських виборах 2015 року. Під час першого туру набрав 5,179,092 голосів (34,76 %). У другому турі голосувань, офіційно отримав 51,55 % голосів, перемігши чинного президента Броніслава Коморовського, який отримав 48.45 % голосів. 4 травня 2015 року обраний президентом Польщі й вступив на цю посаду 6 серпня 2015 року, пише Вікіпедія.

За словами міністра оборони, навіть якщо країни-члени ЄС дадуть згоду на членство України, то його Польська селянська партія, що входить до урядової коаліції, буде проти. Він ставить ультиматум таки провести ексгумацію та вшанувати пам'ять жертв.

"Вступ до Європейського Союзу – це дія для розвитку, для підвищення рівня функціонування як держави. Для цього потрібно виконати певні умови не тільки економічні, але й з точки зору підходу до правди, до історії", – сказав він.

"Історія не для істориків, як сказав міністр Кулеба, це найгірше формулювання, яке можна використати", – додав Косіняк-Камиш.

Коментуючи слова Анджея Дуди про те, що "той, хто буде блокувати вступ України до ЄС, є частиною політики Путіна", глава оборонного відомства виступив проти.

"Я з ним принципово не згоден. Фундаментальним принципом є встановлення умов для вступу до Європейського Союзу, таких як історична правда, примирення з минулим та повага до інших, з якими ти хочеш бути в Союзі. Коли ми маємо встановити ці умови?", – запитав Косіняк-Камиш.

Дмитро Кулеба і операція "Вісла" - деталі скандалу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в середу на Campus Polska Przyszłości, відповів на запитання про відновлення ексгумації жертв Волинської трагедії.

"Ви знаєте, що таке операція "Вісла", і знаєте, що всі ці українці були примусово виселені з українських територій, щоб жити, зокрема, в Ольштині", – сказав Кулеба.

Ці слова викликали обурення низки польських політиків, які звинуватили Кулебу у територіальних претензіях:

  • Депутат від PiS Януш Ковальський висловив думку, що Кулеба має бути визнаний персоною нон грата в Польщі.
  • Депутат від PiS мер Хелма Якуб Банашек заявив, що має велике співчуття до України, але після слів Кулеби відчув, що "повного примирення у правді не буде"
  • Екс-прем’єр-міністр Беата Шидло заявидла, що Кулеба назвав територію Любліна, Підкарпаття та Малопольщі "українськими територіями" і це безпрецедентна подія в польсько-українських відносинах

Польща та Україна - останні новини

Нагадаємо, що в Польщі поставили неочікувану умову вступу України до ЄС. Начебто реальна політика "має поставити ультиматум", щоб вступ України до Євросоюзу не був можливим без вирішення "питання Волині".

Нещодавно ексглава МЗС Польщі виступив з заявою, що польське головування в ЄС буде присвячене шантажу України. Каменем спотикання між Польщею та Україною може стати рішення щодо ексгумації останків жертв Волинської трагедії.

Своєю чергою Дуда виступив проти блокування вступу України до ЄС через "питання Волині". Путін напав на Україну, щоб зупинити її інтеграцію з ЄС, нагадав польський лідер.

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