Санкції США вдарять по Путіну і всьому керівництву РФ - Білий дім

У США не виключають запровадження санкцій проти Путіна / Reuters

Санкції США у разі вторгнення Росії в Україну позначаться на ділових і економічних інтересах президента Володимира Путіна і вдарять по всьому російському керівництву.

Як заявила на брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псакі, пакет антиросійських санкцій виходитиме далеко за рамки того, що було зроблено при запровадженні обмежувальних заходів в 2014 році.

"Це включає наслідки для ділових і економічних інтересів президента Росії Володимира Путіна і керівництва російського уряду", - заявила Псакі.

Прессекретар Білого дому підкреслила, що політика американського уряду традиційно полягає в тому, що він публічно не "виключає жодні варіанти дій" до безпосереднього запровадження санкцій.

При цьому Псакі дала зрозуміти, що це не означає, що все, про що говорилося останнім часом, буде в первісному пакеті санкцій.

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Санкції проти Росії

25 січня президент США Джо Байден заявив, що США запровадять санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну. Обмеження можуть зачепити особисто президента РФ Володимира Путіна.

Раніше видання Financial Times повідомляло, що якщо Росія піде на сценарій військового вторгнення на територію України, ЄС може відключити країну від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT. Санкції можуть бути запроваджено й проти великого російського бізнесу.

У США підтвердили, що Вашингтон розглядає всі можливі варіанти санкцій проти Росії на випадок вторгнення в Україну. Мова йде, зокрема і про відключенні Москви від SWIFT. Штати спростували інформацію преси з Німеччини про те, що на Заході відмовилися від запуску таких заходів.

У Конгресі США з'явився новий законопроект, який передбачає санкції проти Росії за військове вторгнення в Україну. У документі вказується, що обмеження спрямовані проти оточення президента Путіна, газопроводу Північний потік-2, фізичних осіб і на відключення Росії від SWIFT.

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