УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Санкції США вдарять по Путіну і всьому керівництву РФ - Білий дім

27 січня 2022, 06:32

Всі обмеження, про які говорилося останнім часом, необов'язково будуть в первісному пакеті антиросійських санкцій, заявила Джен Псакі.

Путина
У США не виключають запровадження санкцій проти Путіна / Reuters

Санкції США у разі вторгнення Росії в Україну позначаться на ділових і економічних інтересах президента Володимира Путіна і вдарять по всьому російському керівництву.

Як заявила на брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псакі, пакет антиросійських санкцій виходитиме далеко за рамки того, що було зроблено при запровадженні обмежувальних заходів в 2014 році.

"Це включає наслідки для ділових і економічних інтересів президента Росії Володимира Путіна і керівництва російського уряду", - заявила Псакі.

Прессекретар Білого дому підкреслила, що політика американського уряду традиційно полягає в тому, що він публічно не "виключає жодні варіанти дій" до безпосереднього запровадження санкцій.

При цьому Псакі дала зрозуміти, що це не означає, що все, про що говорилося останнім часом, буде в первісному пакеті санкцій.

Реклама

Санкції проти Росії

25 січня президент США Джо Байден заявив, що США запровадять санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну. Обмеження можуть зачепити особисто президента РФ Володимира Путіна.

Раніше видання Financial Times повідомляло, що якщо Росія піде на сценарій військового вторгнення на територію України, ЄС може відключити країну від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT. Санкції можуть бути запроваджено й проти великого російського бізнесу.

У США підтвердили, що Вашингтон розглядає всі можливі варіанти санкцій проти Росії на випадок вторгнення в Україну. Мова йде, зокрема і про відключенні Москви від SWIFT. Штати спростували інформацію преси з Німеччини про те, що на Заході відмовилися від запуску таких заходів.

У Конгресі США з'явився новий законопроект, який передбачає санкції проти Росії за військове вторгнення в Україну. У документі вказується, що обмеження спрямовані проти оточення президента Путіна, газопроводу Північний потік-2, фізичних осіб і на відключення Росії від SWIFT.

Читайте також:

viber
санкції новини США Володимир Путін санкції США вторгнення Росії російське вторгнення санкції проти Росії
Зараз ви переглядаєте новину «Санкції США вдарять по Путіну і всьому керівництву РФ - Білий дім». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 24 січня 2022: Близнюкам - втрати, Левам - прибуток, Стрільцям - неймовірний шансГороскоп на сьогодні, 24 січня 2022: Близнюкам - втрати, Левам - прибуток, Стрільцям - неймовірний шанс Щедрі подарунки долі, щастя в любові і успіх в грошах: улюбленці удачі за гороскопом в рік ТиграЩедрі подарунки долі, щастя в любові і успіх в грошах: улюбленці удачі за гороскопом в рік Тигра Прикмети на 28 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 28 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду Любовний гороскоп на тиждень 24-30 січня: Овнам - фатальна любов, Левам - скасування весілляЛюбовний гороскоп на тиждень 24-30 січня: Овнам - фатальна любов, Левам - скасування весілля ПриватБанк заборонив знімати гроші з рахунків: від клієнта вимагають довести законність коштівПриватБанк заборонив знімати гроші з рахунків: від клієнта вимагають довести законність коштів
07:09

Знищити, але без великих витрат: політолог назвав справжню мету Путіна щодо України

06:49

Що буде з Європою у разі вторгнення РФ в УкраїнуПогляд

06:32

Санкції США вдарять по Путіну і всьому керівництву РФ - Білий дім

06:15

Позиція РФ щодо Стамбула та вимоги "ЛДНР" до Туреччини: Гармаш розкрив деталі перемовин щодо ДонбасуВідео

05:47

День ангела Ніни: сердечні привітання, милі картинки і листівки для іменинниці

Реклама
05:40

Смачні і хрусткі чіпси з лаваша за 2 хвилини: простий рецептВідео

05:21

Заміокулькас, каланхое, фікус будуть кайфувати: як використовувати кірки апельсина для квітівВідео

04:57

Оголена королева: Ріанна в прозорій білизні блиснула пишними грудьми

04:30

5 незвичайних, але корисних способів застосування картоплі в побуті

04:27

Як виростити хурму з кісточки в домашніх умовах і отримати урожайВідео

03:39

Сон з вівторка на середу: що значить, і чи збувається вінВідео

03:27

Така гаряча, що на ній можна чайник підігрівати: Надя Дорофєєва станцювала в мереживних трусиках

03:06

В українців можуть відібрати пенсію: кому варто боятися перевірокВідео

02:54

Яку кашу потрібно обов'язково включити в раціон - відповідь нутриціолога

02:48

Єфросиніна згадала, як боролася зі страхами і знімалася в рекламі білизниВідео

01:51

Прикмети на 27 січня: що не можна робити в день святої Ніни і як не потрапити в бідуВідео

01:07

Гороскоп на сьогодні, 27 січня 2022: Овнам – брехня, Терезам - розчарування, Близнюкам - правило бумерангаВідео

00:49

3 застарілих рішення, які зіпсують будь-який інтер'єр: провал гарантованийВідео

00:33

Названо небезпечні властивості вівсянкиВідео

26 січня, середа
23:57

Вчені відповіли, яке харчування допоможе "збити" ризик діабету

Реклама
23:55

У Росії розповіли, коли нададуть відповідь США щодо "гарантій безпеки"Відео

23:17

Представник Росії в ТКГ висловився щодо ініціативи визнання "ЛДНР"Відео

22:55

Вчені назвали головний недолік смарт-годин

22:52

Росія поставила умову для зустрічі лідерів нормандського форматуВідео

22:38

У Парижі завершилися переговори радників нормандської четвірки: всі подробиціВідео

22:08

Єрмак підбив підсумки переговорів у Парижі: наступна зустріч через два тижні

21:57

Туреччина запропонувала перенести переговори ТКГ щодо Донбасу до Стамбулу

21:56

Брак якої речовини загрожує хворобою серця - коментар дієтолога

21:39

З 1 лютого в супермаркетах різко подорожчають пакети: скільки заплатимоВідео

21:21

ЄС інвестує близько 6,5 млрд євро в економіку УкраїниВідео

21:04

"Не підемо на компроміс": НАТО передало Росії свою відповідь на "гарантії безпеки"Відео

20:54

"Єдина Росія" просить Путіна почати поставки озброєння до "ЛДНР"Відео

20:37

Подарунок долі і казкове везіння в грошах: названі найвдаліші дні лютого для всіх знаків зодіакуВідео

20:26

Травесті-діва Монро показала, на що чіпляла чоловіків на сайтах знайомств в нульових

20:19

"Ситуація непередбачувана": посольство США просить американців залишати УкраїнуВідео

20:13

Газпром здійснив ще один крок до завершення сертифікації ПП-2

19:52

ПАРЄ визнала повноваження делегації РФ, які оскаржувала Україна

19:40

Maruv запідозрили у вагітності

19:37

США передали Росії письмові відповіді на "гарантії безпеки"Відео

19:30

Попередження владі: чому Британія заговорила про плани КремляПогляд

Реклама
19:05

Агресія Росії: Чехія передасть Україні 4 тисячі артснарядів

19:04

Як зараз виглядає Пуговка з серіалу Татусеві доньки - 20-річна Катерина Старшова

19:00

У 7 разів дорожче, ніж торік: ціни на капусту в Україні досягли рекордної позначкиВідео

18:29

Як зупинити блювоту і нудоту в домашніх умовах: що потрібно зробити в першу чергу

18:23

Путін може використовувати війська біля України в середині лютого - ДерждепВідео

18:20

"Не маєте права вирішувати": США озвучили теми-табу в переговорах із Росією

18:18

"Молотком він і вбив мою маму": з українською заробітчанкою в Польщі розправився серійний вбивцяВідео

18:07

Збудуться всі мрії і навіть більше: кому зі знаків зодіаку неймовірно пощастить вже в лютомуВідео

17:58

Тиждень носила мертвий плід через відмову в аборті: у Польщі померла вагітна двійнею жінкаВідео

17:34

Дружина Гордона здивувала збільшеним бюстом: "Подарує Дмитру ще одну чарівну дитину"

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти