Залишити частину Донбасу РФ: однопартієць Трампа зганьбився планом "закінчення війни"

Вівек Рамасвамі хоче, щоб США відмовилися від підтримки України у війні з РФ.

https://glavred.net/world/ostavit-chast-donbassa-za-rf-odnopartiec-trampa-opozorilsya-planom-okonchaniya-voyny-10494349.html Посилання скопійоване

Вівек Рамасвамі заявив про намір завершити війну / Колаж: Главред, Фото: Facebook / VivekGRamaswamy, 3 окрема штурмова бригада

Представник Республіканської партії індійського походження Вівек Рамасвамі, який висловлював наміри брати участь у президентських праймеріз, заявив, що за підсумками війни, розв'язаної РФ проти України, США повинні вийти "переможцями".

Зокрема, він хоче, щоб США відмовилися від підтримки України і змусили президента Володимира Зеленського відмовитися від намірів вступу в НАТО і частини території Донбасу, заявив він в інтерв'ю журналісту CNN Джиму Акоста.

За словами американського політика, в обмін на це Володимир Путін нібито буде зобов'язаний відмовитися від співпраці з Китаєм. Рамасвамі каже, що має намір "витягнути" Росію з військового союзу з Китаєм.

відео дня

"Я закінчу конфлікт в Україні на умовах, які вимагатимуть від Путіна виходу з його військового союзу з Китаєм. Метою Росії не повинно бути "поразка". США повинні перемогти". - сказав він.

Він вважає, що російсько-китайський військовий союз є "найбільшою військовою" загрозою для Сполучених Штатів. Також він зазначив, що після того, як вступить на посаду лідера Штатів, відразу полетить до Москви на переговори з Путіним про подальшу співпрацю.

Американський популіст заявив, що відносини Штатів з Україною "підштовхують" Росію до "китайської зброї", що сприяє поліпшенню відносин між двома країнами. На думку республіканця, російсько-китайський військовий союз - це найбільша військова загроза в світі.

Рамасвамі додав, що найголовнішим завжди залишається не те, щоб Росія "програла", а те, щоб "Америка перемогла".

Раніше Трамп зганьбився маячнею щодо прийому України в НАТО. Колишній президент США Дональд Трамп зробив скандальну заяву з приводу ймовірного членства України в НАТО. За його словами, думати про прийом України в НАТО — це нібито безумство. Своєю думкою політик поділився в ході відеозвернення в мережі.

Нагадаємо, Трамп зібрався закінчити війну в Україні за один день і поділився дивним планом. Екс-президент США запевняє, що він добре знає президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Більше новин: