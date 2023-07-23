"Цілковите безумство": Трамп зганьбився маячнею щодо приймання України в НАТО

Колишній президент США Дональд Трамп зробив скандальну заяву з приводу ймовірного членства України в НАТО.
За його словами, думати про прийом України в НАТО — це нібито безумство. Своєю думкою політик поділився в ході відеозвернення в мережі.
"Інформація про те, що ми просто розглядаємо прийом України в НАТО в цей час, цілковите безумство", — підкреслив він.
За словами Трампа, нинішня адміністрація на чолі з Джо Байденом нібито втягує Штати в Третю світову війну. Як зазначив політик, на даний момент американська влада некомпетентна. На думку Дональда Трампа, адміністрація не повинна ризикувати розв'язанням війни з Росією або Китаєм.
За словами Трампа, президент США Джо Байден "є вкрай корумпованим" і його сім'я нібито отримала "мільйони і мільйони" доларів у вигляді хабарів, в тому числі від КНР і України.
Раніше в ОП різко відповіли на маячню Трампа щодо війни в Україні. Радник глави офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву екс-президента США Дональда Трампа з пропозицією поступитися агресору РФ частину території України.
Нагадаємо, Трамп зібрався закінчити війну в Україні за один день і поділився дивним планом. Екс-президент США запевняє, що він добре знає президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.
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