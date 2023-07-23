"Цілковите безумство": Трамп зганьбився маячнею щодо приймання України в НАТО

За словами Дональда Трампа, нинішня адміністрація на чолі з Джо Байденом нібито втягує Штати в Третю світову війну.

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Дональд Трамп зробив нову скандальну заяву / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Колишній президент США Дональд Трамп зробив скандальну заяву з приводу ймовірного членства України в НАТО.

За його словами, думати про прийом України в НАТО — це нібито безумство. Своєю думкою політик поділився в ході відеозвернення в мережі.

"Інформація про те, що ми просто розглядаємо прийом України в НАТО в цей час, цілковите безумство", — підкреслив він.

відео дня

За словами Трампа, нинішня адміністрація на чолі з Джо Байденом нібито втягує Штати в Третю світову війну. Як зазначив політик, на даний момент американська влада некомпетентна. На думку Дональда Трампа, адміністрація не повинна ризикувати розв'язанням війни з Росією або Китаєм.

За словами Трампа, президент США Джо Байден "є вкрай корумпованим" і його сім'я нібито отримала "мільйони і мільйони" доларів у вигляді хабарів, в тому числі від КНР і України.

Раніше в ОП різко відповіли на маячню Трампа щодо війни в Україні. Радник глави офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву екс-президента США Дональда Трампа з пропозицією поступитися агресору РФ частину території України.

Нагадаємо, Трамп зібрався закінчити війну в Україні за один день і поділився дивним планом. Екс-президент США запевняє, що він добре знає президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

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