"Це виглядає бридко": Лукашенко знищив своє місце в історії - Подоляк

Лукашенко знищив своє місце в історії Білорусі - Подоляк / ОПУ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримкою кривавої війни Росії проти України знищив своє місце в історії його країни, йдеться в заяві радника голови ОП Михайла Подоляка під час телемарафону у четвер, 28 липня.

За словами радника Офісу президента, Лукашенко все зробив для того, щоб не було білоруської державності, і його країна увійшла до складу Росії.

"Країна і пан Лукашенко поводяться примітивно і зухвало, тобто вони ображають логіку як таку. Навіть якщо ти свій повітряний простір даєш, щоб бомбити мирні міста України, слід тримати язик за зубами. Але це не про Лукашенка, він настільки тріпкий, що це виглядає бридко", - зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що в історії чітко буде зафіксовано, хто такий є той Лукашенко.

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"Він знищив репутацію своєї країни, перспективи своєї країни, знищив своє місце в історії цієї країни, як пан (президент Росії, - ред.) Путін. Це феноменальне досягнення цих двох типів", - додав Подоляк.

Скандальні заяви Лукашенка

Як повідомляв Главред, Олександр Лукашенко в інтерв'ю AFP заявив, що з 1990-х років мріяв про створенні панслов'янської держави, в якому бачив "поляків, словаків, болгар та інших". За його словами, це він, а не російський президент Володимир Путін хотів її створення.

"Це я мріяв про слов'янську державу. Вони проштовхували ідею свого часу російського світу. Це я завжди з 90-х років говорив про те, що є слов'янські держави. Я бачив там і поляків, словаків, болгар та інших", — сказав Лукашенко.

"Путін ні про яку панслов'янську державу не говорив і не мріяв. Це ви вже вигадали", — додав невизнаний президент Білорусі.

Нагадаємо, раніше Лукашенко почав роздавати Україні поради, розповідаючи, що треба зробити, щоб нібито закінчити війну "прямо зараз". Він закликав українську владу сісти за стіл переговорів.

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