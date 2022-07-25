Опозиціонерка з РФ розповіла, як Путін і Лукашенко не можуть поділити лаври "збирача земель"

Лукашенко обдурив Путіна, вважає Ольга Курносова / kanaldom.tv

Олександр Лукашенко обдурив президента РФ Володимира Путіна своїми заявами про його авторство ідей "панслов'янської держави" і небажання бути частиною "руського міра".

Таку думку озвучила російська опозиціонерка Ольга Курносова в інтерв'ю виданню Obozrevatel, відповідаючи на запитання про те, чи зазіхає Лукашенко на лаври російського диктатора.

"Він не лише зазіхає. Він каже, що не збирається вписуватися в путінський "руський мір", що не готовий бути його частиною. Лукашенко каже: "Давайте яке-небудь панслов'янське братство, яке, між іншим, я придумав". І воно повинно бути досить широким, тому що слов'ян багато – болгари, поляки, словаки... Кого там тільки немає. "І все це наші братні народи" ( ... ) тому в черговий раз Лукашенко Путіна обдурив", - зазначила Курносова.

Також вона підкреслила, що Лукашенко, на її думку, сильніший за Путіна як політик.

"Ну, це цілком в його манері. Він весь час так поводиться. Саме тому я завжди кажу, що як політик Лукашенко сильніший за Путіна", — сказала Курносова.

Як повідомляв Главред, Олександр Лукашенко в інтерв'ю AFP заявив, що з 1990-х років мріяв про створенні панслов'янської держави, в якій бачив "поляків, словаків, болгар та інших". За його словами, це він, а не російський президент Володимир Путін хотів її створення.

"Це я мріяв про слов'янську державу. Вони проштовхували ідею свого часу "руського міра". Це я завжди з 90-х років говорив про те, що є слов'янські держави. Я бачив там і поляків, словаків, болгар та інших", — сказав Лукашенко.

"Путін ні про яку панслов'янську державу не говорив і не мріяв. Це ви вже придумали", — додав невизнаний президент Білорусі.

Нагадаємо, раніше Лукашенко почав роздавати Україні поради, розповідаючи, що треба зробити, щоби нібито закінчити війну "прямо зараз". Він закликав українську владу сісти за стіл переговорів.

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