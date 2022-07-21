Лукашенко зізнався у своїх мареннях щодо "слов'янської держави" та образився на Путіна

Лукашенко нібито мріяв про "слов'янську державу" ще до Путіна / Колаж прес - служба президента Білорусі, УНІАН

Невизнаний лідер Білорусі Олександр Лукашенко зізнався, що давно мріяв про створення "панслов'янської держави", ще до того, як ця ідея відвідала його колегу, президента РФ Володимира Путіна.

"Це я мріяв про слов'янську державу. Вони проштовхували ідею свого часу "руського міра". Це я завжди з 90-х років говорив про те, що є слов'янські держави. Я бачив там і поляків, словаків, болгар, тощо. І ми не маємо втрачати ось цей зв'язок. Так, кожен живе у своїй державі. Але ми слов'яни", - сказав він в інтерв'ю France-Presse

За словами Лукашенка, це ідея прийшла в голову першому саме йому, а не Путіну.

"Я про це говорив. Тому Путін ні про яку панслов'янську державу не говорив і не мріяв. Це ви вже вигадали", - сказав він.

Раніше Главред повідомляв про те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко почав роздавати Україні поради, розповідаючи, що треба зробити, щоб нібито закінчити війну "прямо зараз". Він закликав українську владу сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, білоруський доброволець, який воює за ЗСУ у складі полку імені Кастуся Калиновського, розповів - підконтрольна чинному білоруському режиму армія наступатиме на Україну незалежно від того, чи буде живий тамтешній диктатор Олександр Лукашенко, або мертвий. Як каже заступник командира полку Вадим Кабанчук (позивний "Ігор"), наказ наступати на Україну може віддати генерал Вольфович ‒ перший заступник білоруського міністра оборони.

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