'Це Росія напала на Україну': протести проти мобілізації в РФ дійшли до Махачкали

Протести в Дагестані / скріншот

У Дагестані тривають протести проти мобілізації, яку оголосив президент РФ Володимир Путін через війну в Україні. Мітингувальники просунулися до столиці Республіки Махачкали.

Як повідомляють російські ЗМІ, в Хасавюртовському районі Дагестану перекрили федеральну трасу Хасавюрт-Махачкала.

У столиці жінки сперечалися з поліцейським, стверджуючи, що Росія напала на Україну. Вони також скандували "Ні війні".

Крім того, на мітингу люди заявили, що "Росія напала на Україну" і вони проти мобілізації, яку оголосив Путін.

Російські силовики затримували людей. Крім того, поліцейський вдарив по обличчю затриманого, якого вели двоє інших силовиків.

Поліцейські жорстко поводилися як з чоловіками, так і з жінками.

Пізніше до силовиків у Махачкалі прибуло підкріплення. Протестувальники скандували "Ганьба".

Путін оголосив мобілізацію в Росії

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території РФ.

Вказувалося, що збираються закликати на війну проти України осіб, які в запасі або проходили строкову службу в російській армії. Однак в реальності заходи більше схожі на загальну мобілізацію.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська влада має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх відправлять в Україну нібито для "охорони" окупованих територій.

Радник глави МВС Вадим Денисенко припустив, що РФ на першому етапі мобілізації зможе набрати не більше 40-50 тисяч осіб. Російська система не здатна підготувати більше бійців.

Путін має намір за допомогою нових солдатів стабілізувати лінію фронту і зупинити просування ЗСУ.

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