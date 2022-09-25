'Це Росія напала на Україну': протести проти мобілізації в РФ дійшли до Махачкали

Поліцейський вдарив по обличчю затриманого, якого вели двоє інших силовиків.
У Дагестані тривають протести проти мобілізації, яку оголосив президент РФ Володимир Путін через війну в Україні. Мітингувальники просунулися до столиці Республіки Махачкали.
Як повідомляють російські ЗМІ, в Хасавюртовському районі Дагестану перекрили федеральну трасу Хасавюрт-Махачкала.
У столиці жінки сперечалися з поліцейським, стверджуючи, що Росія напала на Україну. Вони також скандували "Ні війні".
Крім того, на мітингу люди заявили, що "Росія напала на Україну" і вони проти мобілізації, яку оголосив Путін.
Російські силовики затримували людей. Крім того, поліцейський вдарив по обличчю затриманого, якого вели двоє інших силовиків.
Поліцейські жорстко поводилися як з чоловіками, так і з жінками.
Пізніше до силовиків у Махачкалі прибуло підкріплення. Протестувальники скандували "Ганьба".
Путін оголосив мобілізацію в Росії
Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території РФ.
Вказувалося, що збираються закликати на війну проти України осіб, які в запасі або проходили строкову службу в російській армії. Однак в реальності заходи більше схожі на загальну мобілізацію.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська влада має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх відправлять в Україну нібито для "охорони" окупованих територій.
Радник глави МВС Вадим Денисенко припустив, що РФ на першому етапі мобілізації зможе набрати не більше 40-50 тисяч осіб. Російська система не здатна підготувати більше бійців.
Путін має намір за допомогою нових солдатів стабілізувати лінію фронту і зупинити просування ЗСУ.
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