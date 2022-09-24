10 років в'язниці: Путін підписав покарання для росіян за відмову воювати

Путін / УНІАН, скріншот YouTube

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, згідно з яким росіянам загрожує до 10 років в'язниці за дезертирство або неявку на службу за призовом.

Відповідно до закону, самовільне залишення частини або місця служби або неявка на службу без поважних причин, вчинені солдатом, який проходить військову службу за призовом або контрактом, каратимуться в'язницею на строк до від 5 до 10 років:

За добровільну здачу в полон військовому належить покарання - 10 років позбавлення волі.

За дезертирство і неявку за призовом - теж 10 років.

За мародерство - 15 років.

Повторне порушення умов контракту за держоборонзамовленням - від 4 до 8 років колонії, а якщо не виконано завдання або збиток склав не менше 5 млн рублів - термін від 5 до 10 років.

При цьому росіяни, які перебувають у запасі, під час проходження ними військових зборів, нестимуть таку ж кримінальну відповідальність.

Мобілізація в Росії

Вранці 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Він заявив, що в першу чергу служити заберуть громадян, які перебувають у запасі, і перш за все тих, хто проходив службу в лавах Збройних сил Росії. Після цього міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що на війну проти України хочуть відправити ще 300 тисяч резервістів.

Після оголошення часткової мобілізації в РФ Казахстан, Узбекистан і Киргизстан, що входять або входили в Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ), заборонили своїм громадянам воювати в Україні.

Пізніше колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів, що в секретному сьомому пункті Указу президента РФ Володимира Путіна про мобілізацію йдеться про чисельність. За його словами, в документі зазначено, що мобілізувати повинні мільйон росіян, а не 300 тисяч, як було оголошено.

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