Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Це змінить правила гри": у США заговорили про зону вільної торгівлі з Україною

Анна Ярославська
22 січня 2026, 10:42оновлено 22 січня, 12:03
98
У Давосі Стів Віткофф передбачив можливий економічний прорив України.
Стів Віткофф, Україна, США
Україна може отримати безмитний доступ на ринок США — Віткофф / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головне:

  • Ідея створення безмитної зони обговорювалася за участю президента США
  • Угода може "змінити правила гри" для української економіки
  • Очікується приплив значних промислових інвестицій
  • Компанії зможуть експортувати товари до США без сплати мит

Після завершення війни Україна може отримати зону вільної торгівлі без тарифів зі Сполученими Штатами, що істотно сприятиме відновленню країни. Про це під час виступу на Українському сніданку в Давосі заявив спецпредставник США Стів Віткофф.

"Вчора ввечері за вечерею ми обговорювали висхідну траєкторію розвитку української економіки та фінансової системи, ринків капіталу, робочих місць. Президент говорив про створення зони вільної торгівлі з Україною, яка, я думаю, змінить правила гри", - сказав Віткофф.

відео дня

Очікується, що цей безмитний статус приверне значні промислові інвестиції в Україну.

"Ви побачите, як промисловість масово переміститься в цей регіон. Уявіть, що ви зможете перевершити конкурентів, тому що не платите мита і відправляєте товари до Сполучених Штатів", - додав спецпредставник Трампа.

Він також підкреслив, що українці дійсно заслуговують на завершення війни, і для цього зараз докладаються великі зусилля.

Дивіться відео - Вітковф сказав, що Україна може отримати безмитний доступ на ринок США:

Знімок екрана

Всесвітній економічний форум у Давосі 2026 - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський планує візит до Давосу 22 січня. За даними Axios, український лідер хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на полях Всесвітнього економічного форуму перед тим, як спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер відправляться до Москви.

За даними Bloomberg, український президент вже летить до Давосу для зустрічі з Трампом. В Офісі президента України також підтвердили журналістам, що Зеленський вже на шляху до Давосу.

Трамп вже виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де у своїй промові торкнувся війни Росії проти України, контактів з Володимиром Путіним і анонсував майбутню розмову із Зеленським. Трамп заявив, що спілкується з Путіним, який нібито готовий підписати мирну угоду.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умеров повідомив, що українська делегація в Давосі провела зустрічі з представниками американської інвесткомпанії BlackRock, прем'єр-міністрами Норвегії та Катару і переговорниками США. Ключові теми зустрічей — економічний розвиток, післявоєнне відновлення і гарантії безпеки.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Давос Дональд Трамп Всесвітній економічний форум у Давосі новини України та світу Стів Віткофф
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Після "Шахедів" полетіла балістика: росіяни атакували Кривий Ріг, деталі

Після "Шахедів" полетіла балістика: росіяни атакували Кривий Ріг, деталі

11:52Україна
Зеленський вже прибув до Швейцарії: коли відбудеться зустріч із Трампом

Зеленський вже прибув до Швейцарії: коли відбудеться зустріч із Трампом

11:03Україна
"Це змінить правила гри": у США заговорили про зону вільної торгівлі з Україною

"Це змінить правила гри": у США заговорили про зону вільної торгівлі з Україною

10:42Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Для мене це принципово": українська співачка розповіла, як її кликали співати в РФ

"Для мене це принципово": українська співачка розповіла, як її кликали співати в РФ

"Тепер офіційно": Яна Глущенко зважилася на зміни після розлучення

"Тепер офіційно": Яна Глущенко зважилася на зміни після розлучення

Відключення світла в Черкаській області 22 січня - коли не буде електроенергії

Відключення світла в Черкаській області 22 січня - коли не буде електроенергії

Гороскоп Таро на завтра, 22 січня: Овнам - почати розмову, Левам - близькість

Гороскоп Таро на завтра, 22 січня: Овнам - почати розмову, Левам - близькість

Водний гігант, що протікає через 11 країн: яка річка є найдовшою у світі

Водний гігант, що протікає через 11 країн: яка річка є найдовшою у світі

Останні новини

11:53

Забрала важка хвороба: помер 24-річний український режисер

11:52

Після "Шахедів" полетіла балістика: росіяни атакували Кривий Ріг, деталі

11:22

Ціновий зсув неминучий: скільки коштуватимуть цитрусові наприкінці зими

11:03

Зеленський вже прибув до Швейцарії: коли відбудеться зустріч із Трампом

10:51

Командування віддало наказ, елітні війська РФ знімають з фронту - деталі

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:49

Зрізав гілку — отримав дерево: простий спосіб отримати хвойне дерево на ділянціВідео

10:42

"Це змінить правила гри": у США заговорили про зону вільної торгівлі з Україною

10:34

95-річна Ліна Костенко опинилася у критичній ситуації в Києві — подробиці

10:25

Китайський гороскоп на завтра, 23 січня: Бикам час слухати, Тиграм - везіння

Реклама
10:21

РФ готує нову хвилю атак: Україна в ОБСЄ розкрила, що може потрапити під удар

09:58

Один мільйон кожному: Трамп придумав "ідеальну угоду" щодо Гренландії - Daily Mail

09:52

Швидкого миру не буде: в НАТО сказали правду про втрати армії РФ в Україні

09:20

Сили оборони України вибили окупантів із села під Мирноградом - DeepState

09:11

Зміни лякають найбільше: астрологи назвали найобережніші знаки зодіаку

09:05

Україною ширяться аварійні відключення світла: де графіки не діють

08:55

Новий світ жорсткого прагматизмуПогляд

08:35

"Росія не виграє": Келлог сказав, як Україна може здобути перевагу у війніВідео

08:29

З Днем соборності України - красиві картинки і душевні слова

08:01

США можуть отримати суверенні території в Гренландії - ЗМІ

06:48

Умеров зустрівся з Кушнером і Віткоффом: про що говорили на переговорах у Давосі

Реклама
06:35

Зірки Національної опери України оскандалилися виступом у балеті росіянинаВідео

06:10

Трамп тепер ще й Ісландію хоче: що задумав президент СШАПогляд

05:47

Гороскоп на завтра 23 січня: Скорпіонам - велика удача, Тельцям - суперечка

05:17

Ідеальна морква по-корейськи: рецепт пікантного салату за 5 хвилин

04:41

Для когось це може здатися дикістю: на чому в СРСР економила більшість сімей

04:00

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці коали за 33 секунди

03:35

Полив водою з-під крана небезпечний: які кімнатні рослини можуть загинути

03:00

Раптовий поворот долі: яким знакам зодіаку відкриється шлях до багатства

01:47

"Пастка замкнулася": в одному з міст ЗСУ готують фінальний етап зачистки

00:42

Секрет "сильних" паростків: простий метод допоможе отримати сходи ранішеВідео

21 січня, середа
22:33

У понад 3000 будинків Києва почнуть подачу тепла: мер повідомив терміни

22:24

Путіну передали останню версію плану закінчення війни - як відреагували в Кремлі

22:07

У Києві світло вимикатимуть по-новому: в Міненерго розповіли, що зміниться

21:32

Тривалість відключень змінюється: нові графіки для Дніпра та області на 22 січняФото

21:28

Майже весь день без світла: графіки відключень для Полтавщини на 22 січня

21:10

Відключення світла в Черкаській області 22 січня - коли не буде електроенергії

20:54

Як зробити ідеальну каву: експерти назвали точну пропорцію для однієї чашкиВідео

20:50

Графіки змінились: як будуть відключати світло в Запорізькій області 22 січня

20:32

Бачили всі, але знають одиниці: чому на деревах з’являються дивні зелені куліВідео

20:13

Чи повернеться Київ до графіків відключень світла: в ДТЕК відповіли

Реклама
20:03

Блекаути б’ють по кишені: українців попередили, як може змінитися ціна в чеку

19:57

Водний гігант, що протікає через 11 країн: яка річка є найдовшою у світі

19:46

Ситуація в економіці критична: ЗМІ дізналися, що РФ у пошуках грошей на війну

19:43

Зірка "Маски-Шоу" показав рідкісне фото з колегами

19:37

Головоломка для людей з гострим зором: знайдіть кролика серед котів за 11 секунд

19:36

Ринок праці, що тримає країну: як український і данський бізнес разом вибудовують рішення для ветеранів та колективів актуально

19:32

Трамп видав неоднозначну заяву про Зеленського та Путіна - що сказав

19:16

Золота малина: названо фільми-претенденти на "анти Оскар"

19:10

Президент США рішуче божеволієПогляд

18:58

Брак потужності після атак залишився: як вимикатимуть світло у четвер, 22 січня

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти