"Це змінить правила гри": у США заговорили про зону вільної торгівлі з Україною

Після завершення війни Україна може отримати зону вільної торгівлі без тарифів зі Сполученими Штатами, що істотно сприятиме відновленню країни. Про це під час виступу на Українському сніданку в Давосі заявив спецпредставник США Стів Віткофф.

"Вчора ввечері за вечерею ми обговорювали висхідну траєкторію розвитку української економіки та фінансової системи, ринків капіталу, робочих місць. Президент говорив про створення зони вільної торгівлі з Україною, яка, я думаю, змінить правила гри", - сказав Віткофф.

Очікується, що цей безмитний статус приверне значні промислові інвестиції в Україну.

"Ви побачите, як промисловість масово переміститься в цей регіон. Уявіть, що ви зможете перевершити конкурентів, тому що не платите мита і відправляєте товари до Сполучених Штатів", - додав спецпредставник Трампа.

Він також підкреслив, що українці дійсно заслуговують на завершення війни, і для цього зараз докладаються великі зусилля.

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський планує візит до Давосу 22 січня. За даними Axios, український лідер хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на полях Всесвітнього економічного форуму перед тим, як спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер відправляться до Москви.

За даними Bloomberg, український президент вже летить до Давосу для зустрічі з Трампом. В Офісі президента України також підтвердили журналістам, що Зеленський вже на шляху до Давосу.

Трамп вже виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де у своїй промові торкнувся війни Росії проти України, контактів з Володимиром Путіним і анонсував майбутню розмову із Зеленським. Трамп заявив, що спілкується з Путіним, який нібито готовий підписати мирну угоду.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умеров повідомив, що українська делегація в Давосі провела зустрічі з представниками американської інвесткомпанії BlackRock, прем'єр-міністрами Норвегії та Катару і переговорниками США. Ключові теми зустрічей — економічний розвиток, післявоєнне відновлення і гарантії безпеки.

