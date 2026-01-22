Рус
Умеров зустрівся з Кушнером і Віткоффом: про що говорили на переговорах у Давосі

Анна Ярославська
22 січня 2026, 06:48оновлено 22 січня, 07:38
Рустем Умеров розповів про ключові переговори України з BlackRock, США та союзниками.
Умеров, Кушнер, Віткофф
Умеров провів зустрічі з Кушнером і Віткоффом / Колаж: Главред, фото: t.me/umerov_rustem, ОП

Короткі тези:

  • Українська делегація провела низку міжнародних зустрічей у Давосі
  • Умеров повідомив про переговори з інвесткомпанією BlackRock і представниками США
  • Ключові теми зустрічей — економічний розвиток, післявоєнне відновлення та гарантії безпеки

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умеров повідомив, що українська делегація в Давосі провела зустрічі з представниками американської інвесткомпанії BlackRock, прем'єр-міністрами Норвегії та Катару і переговірниками США.

"Разом з Давидом Арахамією та Олександром Камишиним провели зустрічі з колегами з BlackRock — однієї з найбільших американських інвестиційних компаній світу, яка залучена до планів відновлення та економічного відродження України", — написав Умеров у Telegram.

Також він повідомив, що провів зустрічі з прем'єр-міністрами Норвегії та Катару.

"Окремо відбулася зустріч з американськими партнерами – Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. Основні теми – економічний розвиток, відновлення після війни і гарантії безпеки. Проінформували партнерів про чергові російські обстріли цивільної інфраструктури, зокрема ситуацію в Києві, де через удари мільйони людей залишилися без світла і тепла", - повідомив секретар РНБО.

Він додав, що робота з партнерами триває для забезпечення безпеки України сьогодні та її відновлення в майбутньому.

Джаред Кушнер
Хто такий Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Переговори в Давосі

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський планує візит до Давосу 22 січня. За даними Axios, український лідер хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на полях Всесвітнього економічного форуму перед тим, як спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер відправляться до Москви.

Тим часом Трамп виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де у своїй промові торкнувся війни Росії проти України, контактів з Володимиром Путіним і анонсував майбутню розмову із Зеленським. Трамп заявив, що спілкується з Путіним, який нібито готовий підписати мирну угоду.

Раніше видання The Telegraph писало з посиланням на свої джерела, що Володимир Зеленський і Дональд Трамп планують підписати угоду про "процвітання" і післявоєнне відновлення України на суму 800 мільярдів доларів на зустрічі світових лідерів у Давосі.

За даними Reuters, спеціальний посланець Путіна Кирило Дмитрієв відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі, де зустрінеться з членами американської делегації.

Коли закінчиться війна - прогноз Буданова

Глава Офісу президента України Кирило Буданов заявив у Давосі, що сьогодні ми проходимо через найкривавішу війну після 1945 року.

"Сподіваюся, що ми все ж на шляху до кардинального рішення. Ми рухаємося вперед, і хоча було б неправдою обіцяти, що мир настане вже завтра, зусилля для цього докладаються величезні. Якщо потрібно чітко окреслити ситуацію, в якій ми перебуваємо зараз, я б використовував термін "стриманий оптимізм"", - сказав він.

За його словами, швидкого завершення війни очікувати не варто.

Трамп хоче швидкого миру: думка експерта

Президент США Дональд Трамп налаштований на максимально швидке завершення війни в Україні. Ключові події в переговорному процесі можуть відбутися вже в найближчі тижні. Про це в інтерв'ю Главреду заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" і голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

"Найімовірніше, Україні варто очікувати подальшої інтенсифікації переговорного процесу. Трамп від цього не відступить. На мою думку, він прагне завершити цю історію якомога швидше - потенційно до кінця січня, зокрема, з огляду на бажання отримати номінацію на Нобелівську премію миру", - припустив Клочок.

Інші новини:

Про особу: Валерій Клочок

Валерій Клочок – громадський та політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження в сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів та світу в цілому.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

