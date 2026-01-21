Зеленський зустрінеться з Трампом у Давосі: ЗМІ дізналися коли і навіщо

Лідери України і США будуть обговорювати надважливі питання.

Стало відомо, на коли запланована зустріч Зеленського і Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

Зеленський може зустрітися з Трампом у Давосі

Зустріч лідерів нібито запланована перед візитом американців до Москви

Лідери України і США налаштовані обговорювати мирний план Трампа

Президент України Володимир Зеленський планує візит до Давосу вже завтра, 22 січня. Про це пише видання Axios з посиланням на неназваного українського чиновника.

Український лідер хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на полях Всесвітнього економічного форуму перед тим, як спецпосланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушать до Москви.

Як і зустріч Зеленського з Трампом, так і переговори Віткоффа та Кушнера з кремлівським диктатором Володимиром Путіним будуть зосереджені на мирному плані США для України.

Журналіст Axios Барак Равід у соцмережі X також зазначив, що зустріч між двома президентами запланована приблизно на 12:00. Водночас у відповідь на запит РБК-Україна щодо можливої зустрічі Зеленського і Трампа радник президента з комунікацій Дмитро Литвин лише зазначив, що "зараз президент в Києві".

Трамп налаштований на якнайшвидше завершення війни в Україні - думка експерта

Главред писав, що за словами керівника Центру громадської аналітики "Вежа" та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерія Клочка, президент США налаштований на максимально швидке завершення війни в Україні.

Ключові події в переговорному процесі можуть відбутися вже найближчими тижнями. Водночас, за його словами, декларація про наміри, підписана в Парижі, має радше символічний характер і не містить жодних конкретних зобов’язань. Йдеться лише про можливість розміщення британських і французьких військ, однак без чітких рішень чи підписаних документів.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що спілкується з президентом Путіним, який нібито готовий підписати угоду.

Раніше спецпредставник Стів Віткофф також сказав, що російський диктатор нібито висловив бажання укласти мирну угоду з Україною. Він це вважає великим прогресом у переговорах.

Напередодні керівник ОП Кирило Буданов заявив, що мир для України залишається складною і не швидкою метою, однак певний прогрес в цьому напрямку вже відчутний

Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

