Зеленський у Давосі: РФ має 1,5 млн солдатів, Європі потрібно об'єднатися

За словами президента України, РФ перетворюється на різновид Північної Кореї - "країну, де людське життя нічого не означає".

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Зеленський у Давосі / колаж: Главред, фото: скріншот з Офіс Президента України

Що сказав Зеленський:

Росія може виставити 1,5 мільйона військовослужбовців

РФ перетворюється на різновид Північної Кореї

Росія виробляє більше боєприпасів і військової техніки, ніж уся Європа

Півтора мільйона військовослужбовців здатна виставити РФ, тоді як в українських Збройних силах служать понад 800 тис. осіб, у Франції - 200 тис., тому для захисту від РФ країнам Європи необхідно об'єднатися. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) у вівторок, повідомили в ОПУ.

"Росія може виставити 1,5 мільйона військовослужбовців. У наших Збройних силах понад 800 тис. осіб. На другому місці Франція - понад 200 тис. Потім Німеччина, Італія та Велика Британія. У всіх інших менше. Це не та ситуація, коли одна країна може захистити себе поодинці. Потрібно, щоб усі ми об'єдналися і щось значили", - сказав Зеленський. відео дня

Він нагадав європейським лідерам про те, що "бої за участю північнокорейських солдатів зараз відбуваються в місцях, які географічно ближчі до Давосу, ніж до Пхеньяну".

За словами президента України, РФ перетворюється на різновид Північної Кореї - "країну, де людське життя нічого не значить, але в них є ядерна зброя і пекуче бажання зробити життя сусідів нещасним".

Зеленський зазначив, що, незважаючи на те, що загальний російський економічний потенціал набагато менший за європейський, Росія виробляє в кілька разів більше боєприпасів і військової техніки, ніж уся Європа.

"Путін підписав нову стратегічну угоду з Іраном. У нього вже є договір із Північною Кореєю. Проти кого вони укладають такі угоди? Проти вас, проти всіх нас. Проти Європи, проти Америки. Ми не повинні забувати про це. Це не випадково. Це їхні стратегічні пріоритети, і наші пріоритети повинні відповідати цьому виклику - і в політиці, і в обороні, і в економіці. Протистояти таким загрозам можна тільки спільно", - наголосив Зеленський.

НАТО: інфографіка / Інфографіка: Главред

Ймовірна війна Росії та НАТО - що відомо

Нещодавно, як повідомило фінське видання Iltalehti Journal з посиланням на джерела в Альянсі, РФ відпрацювала напад на країни НАТО. У разі розширення агресії, Путін, ймовірно, прагнутиме вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року.

Також Главред дізнався про підготовку Альянсу до агресії РФ. У НАТО побоюються гібридної військової агресії з боку Росії, тому готуються до відбиття атак.

Зі свого боку екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко також описав сценарій війни РФ з НАТО. Він відповів на запитання, чи можуть країни Заходу просто відтягувати момент початку протистояння з Кремлем за рахунок України, щоб виграти час на підготовку.

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