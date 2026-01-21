Трамп виступив на форумі в Давосі та зробив заяву про Україну і Путіна - що сказав

Президент США наголосив, що Зеленський та Путін хочуть завершення війни та звинуватив адміністрацію Джо Байдена в початку агресії РФ проти України.

Виступ Трампа в Давосі - що Трамп сказав про Україну і Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Трамп вкотре повторив тези про сфальсифіковані вибори і, що якби він був президентом ШСА - війни Росії проти України не було б

За словами Трампа, Путін хоче закінчення війни

Трамп анонсував нову зустріч із Зеленським

Президент США Дональд Трамп виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де у своїй промові торкнувся війни Росії проти України, контактів із російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним та анонсував майбутню розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп знову заявив, що у разі його перемоги на президентських виборах у США у 2020 році війни можна було б уникнути, водночас повторивши твердження про фальсифікацію тих виборів. Він наголосив, що відповідальні за це особи мають понести покарання. Також він зазначив, що війна між Росією та Україною дісталася йому у спадок від Джо Байдена.

"Я добре знаю Путіна. (Україна, - ред.) буквально зіниця його ока Він постійно говорить про Україну, але б він на Україну не напав, якби адміністрація була іншою. Байден дав 350 мільярдів доларів Україні та НАТО. Коли я прийшов до влади, я вирішив щось у цьому робити. Робити щось для того, щоб подолати цю проблему, так само як проблему з економікою", - вказав Трамп під час виступу, який транслював "Суспільне".

Трамп заявив, що вже близько року займається спробами припинити війну між Росією та Україною та за цей час, за його словами, допоміг врегулювати кілька інших збройних конфліктів, зокрема між Індією та Пакистаном. Він також розповів про телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої йшлося про Вірменію та Азербайджан.

За словами Трампа, російський лідер нібито здивувався, що конфлікт, над яким сам працював роками, вдалося вирішити дуже швидко.

"Президент Путін мені подзвонив і сказав, ти знаєш, я не вірю, я 10 років присвятив тому, щоб закінчити цю війну, а тобі це вдалося зробити так швидко", - цитує Трамп російського воєнного злочинця Путіна.

Президент США наголосив, що у світі гине багато людей і водночас не всі належно оцінюють зусилля Сполучених Штатів, зокрема це стосується НАТО та Європи. На його думку, союзники мають активніше долучатися до врегулювання війни в Україні.

Він також знову розкритикував масштаби фінансування НАТО з боку попередньої американської адміністрації, заявивши, що мова йде про трильйони доларів, витрачені без належної віддачі. Трамп підкреслив, що співпраця має бути взаємною, і дав зрозуміти, що допомагаючи партнерам у питанні України, США очікують отримати щось у відповідь.

"Минулого місяця, я прочитав статистику, 31 тисяча військових померла під час війни між Росією та Україною. Тобто це в 30 разів більше, ніж кількість людей, присутніх у цій залі. 30 тисяч військовослужбовців померли. До того за місяць помирало 28 тисяч, 25 тисяч воєнних. І за рік, уявіть, скільки це буде. Це справжня кривава різня. І на чому це зупиниться? Я не знаю. Це молоді люди, молоді чоловіки та жінки, які виглядають як ви, як ви, оці люди, які сидять у цій залі. Вони йдуть на війну, і я це поважаю, але вони помирають. Я говорив з жінкою, чий син помер. Я хочу зупинити цю жахливу війну", - вказав президент США.

Трамп підкреслив, що це найсерйозніший конфлікт після Другої світової війни, який досі триває, і вказав на кількість загиблих — як в Україні, так і в Росії. Він додав, що спілкується з президентом Путіним, який нібито готовий підписати угоду.

"Я переконаний в тому, що він хоче це зробити. Я працюю з президентом Зеленським. Сьогодні ми з ним зустрінемось. Я сподіваюся, що зараз він у цій залі. Він також хоче припинити цю війну, тому що помирає занадто багато людей. Ми втрачаємо багато душ. Ми маємо це зупинити. Намагаючись зупинити цю війну, я допомагаю всій Європі, я допомагаю всьому Альянсу НАТО", - резюмував він.

Нагадаємо, як раніше писав Главред, президент США Дональд Трамп налаштований на якомога швидше припинення війни в Україні, а ключові етапи переговорів можуть розгорнутися вже в найближчі тижні. Про це повідомив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та очільник благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

За його оцінкою, Україні слід готуватися до подальшого посилення переговорної активності. На його думку, Трамп не планує відмовлятися від цього курсу й прагне завершити війну в максимально стислі терміни.

"Не виключаю, що активна фаза може тривати до кінця січня, але найімовірніше - до весни. Очевидно, що до цієї зустрічі він прагне мати чіткий результат і можливість сказати: "Я зробив кроки один, два, три. Тепер давайте припинимо цю авантюру і повернемося до мирного співіснування. Поки я президент - великої війни не буде", - додав експерт.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що ніито саме Україна, а не Росія, нібито стає на заваді можливому укладенню мирної угоди.

Також він висловив думку, що український президент Володимир Зеленський від самого початку переговорів не мав достатніх "карт".

Після нещодавньої операції США із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро журналісти поцікавилися, чи розглядає американська адміністрація подібний сценарій щодо кремлівського лідера Володимира Путіна. У відповідь Дональд Трамп не став давати прямої відповіді, обмежившись заявою, що не вважає такі дії необхідними.

Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

