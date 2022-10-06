УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Це будуть останні дні Росії": експерт сказав, що чекає на РФ у разі застосування ядерної зброї

6 жовтня 2022, 01:40

США зупинять спробу РФ застосувати ядерну зброю і піднімуть питання про позбавлення Росії такого озброєння.

Ядерное оружие РФ, ядерный удар, Тарас Загородный
Експерт сказав, що чекає на РФ у разі застосування ядерної зброї/ Кореспондент, УНІАН

Ймовірність тактичного ядерного удару по Україні існує. Проте США попередили країну-агресорку РФ, що після такого удару буде відповідь, яка Росії точно не сподобається.

Сполучені Штати уже почали моніторити радіаційний фон. Про це розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду.

Якщо країна-агресорка Росія спробує застосувати ядерну зброю, то США дізнаються про це ще на етапі підготовки і можуть запобігти цьому, каже експерт.

У тому разі, якщо РФ застосує проти України ядерну зброю, це обернеться для країни-агресорки великими наслідками. Далі постане питання про її роззброєння і заборони мати таку зброю.

"Тільки-но в Росії хтось подумає про застосування ядерної зброї і почне тягнути зі складу боєголовку (такі боєголовки знаходяться в Сибіру), про це одразу дізнаються американці і одразу ж битимуть РФ по руках. Я цього (удару ядерною зброєю – ред.) не виключаю. Але це будуть останні дні Росії як держави в її нинішньому вигляді, а далі постане питання про роззброєння РФ і позбавлення її ядерної зброї", – зазначає Загородній.

РФ може не наважитися на застосування ядерної зброї, адже боятиметься реакції інших держав.

"Росія хотіла б, але вже не може. Застосування тактичної ядерної зброї в конвенціональному конфлікті проти неядерної держави, яка віддала тобі ж ядерну зброю – це занадто навіть для Китаю, не кажучи вже про Індію", – каже експерт.

Загроза ядерного удару з боку РФ

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін планує провести ядерне випробування на кордонах України. Таким чином президент хоче продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення.

Також повідомлялося, що США розглядають варіанти відповіді на потенційні сценарії застосування Росією ядерної зброї проти України. Вивчаються варіанти можливого удару по Запорізькій АЕС або вибуху ядерного пристрою в повітрі. Вашингтон наразі не бачить передумов підготовки Москви до таких дій, але вже працює над своєю майбутньою можливою реакцією.

Нагадаємо, ексглава ЦРУ розповів, якою буде відповідь США на ядерний удар РФ по Україні. США та їхні союзники по НАТО дадуть відповідь Кремлю, але застосовувати ядерну зброю у відповідь не будуть. Замість цього країни-партнери Києва "виведуть з ладу всі регулярні російські сили, які зможуть побачити і впізнати на полі бою" в Україні, зокрема в Криму і Чорному морі.

Читайте також:

новини Росії війна в Україні ядерна зброя ядерний удар Володимир Путін вторгнення Росії ядерна загроза Тарас Загородній
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

02:29

Любовний гороскоп на жовтень 2022: астролог назвав найкращий час для нового роману

02:02

Кебета догори дриґом стала: Мадонна в ресторані пхала в себе овочі

01:40

"Це будуть останні дні Росії": експерт сказав, що чекає на РФ у разі застосування ядерної зброїВідео

01:36

Хай живе король: названа дата коронації Чарльза IIIВідео

00:51

Прикмети на 6 жовтня: які 2 речі потрібно зробити, щоб гроші водилися весь рікВідео

Реклама
00:01

Шахтар наробив лиха в Мадриді і забив шедевральний гол РеалуВідео

00:01

Гороскоп на сьогодні, 6 жовтня 2022: Тільцям - гроші, Терезам - удача, Стрільцям - сваркаВідео

05 жовтня, середа
23:32

"Їм кінець": Арестович розповів про провал оборони елітних російських військ на ХерсонщиніВідео

23:12

Чоботи і черевики казкової краси для будь-якої погоди: наймодніше зимове взуття 2022 2023

23:11

Зеленський анонсував звільнення трьох сіл Херсонської областіВідео

22:53

Росіяни закопували людей у траншеях: у Лимані знайшли масове похованняВідео

22:21

Україну чекає непростий і навіть вирішальний місяць: прогноз астролога

22:20

Українська армія йде вперед: Резніков показав карту наступу ЗСУВідео

22:15

"Нікчемний указ Путіна": в Україні рознесли РФ за привласнення Запорізької АЕСВідео

21:58

"Ми купили БМП": окупанти здалися в полон ЗСУ і продали свою бронетехнікуВідео

21:54

Вступ України до НАТО: Зеленський провів важливі переговори зі СтолтенбергомВідео

21:29

США звинуватили Україну у вбивстві Дугіної - The New York TimesВідео

21:28

Бунт у РФ: московські "чмобіки" відмовилися їхати на війну в УкраїнуВідео

21:25

Путін назвав винних у провалі мобілізації в РосіїВідео

21:02

Росія може осушити ГТС України: експерт назвав умови

Реклама
20:56

"Кривавий переворот": експерт назвав сценарій відсторонення Путіна від владиВідео

20:47

Можуть спливти серйозні проблеми: які 4 знака зодіаку чекають великі неприємності найближчим часомВідео

20:42

Невістка-стриптизерка Корольової і Тарзана вийшла в світ в розпусному вигляді

20:36

ЗСУ пішли вперед на Луганщині: звільнено шість населених пунктівВідео

20:34

Якби у росіян залишилася хоч крихта розумуПогляд

20:27

Лорак, Повалій, Седокова: хто із зірок-запроданок потрапив під санкції РНБОВідео

20:10

"Який же цинізм": Пєвцов зганьбився, виступаючи перед мобілізованими росіянами

20:10

Прикмети на 7 жовтня: які 3 речі не можна робити, щоб не залишитися без грошейВідео

20:09

В окупантів величезні втрати: у Генштабі розповіли про потужний контрнаступ ЗСУ на ХерсонщиніВідео

19:46

Експерт спрогнозував, чи забезпечать США і Великобританія Україні гарантії безпекиВідео

19:38

"Міста стануть примарами": експерт пояснив, до чого призведе неможливість РФ качати газ до Європи

19:36

Вбивав українців від початку вторгнення: ЗСУ ліквідували вгодованого старлея з ТатарстануВідео

19:35

На Харківщині окупанти перейшли в контратаку: ЗСУ "покришили" резерви РФ, взяли полонених і трофеїВідео

19:22

Що робити: знаменитий російський чемпіон в паніці від повістки до військкоматуВідео

19:09

Задумали велику трагедію: астролог назвала 10 міст України, які чекає масована атакаВідео

18:56

Соліст "Другої ріки" Харчишин розповів, куди зник Олег ВинникВідео

18:54

Гіркін анонсував швидке звільнення Шойгу, на його місце поставлять "технічну фігуру"Відео

18:48

"Нас в оточення беруть": окупанти істерять і скаржаться на новий "котел"Відео

18:42

Щасливчиків лише чотири: астролог назвав знаки Зодіаку, яких чекає фантастичний жовтень

18:24

ЗСУ тиснуть на війська РФ біля Херсону, фронт частково посипався – експертВідео

Реклама
18:18

Українцям виплатять по 6600 грн допомоги: хто має правоВідео

18:08

Путін видав указ про захоплення Росією Запорізької АЕСВідео

18:07

Якщо "відрубають" опалення: як обігріти квартиру без газу і електрики

17:59

ЗСУ знищили інструктора зі стрільби - учасника параду на Красній площіВідео

17:53

Гороскоп на жовтень-2022 для всіх: Терези вхоплять бога за бороду, а на Скорпіона чекають невдачіВідео

17:41

Росіяни хаотично відходять: з'явилися подробиці наступу ЗСУ в Херсонській областіВідео

17:34

"Росіяни посипалися на півдні": військовий експерт назвав терміни звільнення ХерсонаВідео

17:24

Світлана Лобода публічно звернулася до Алли Пугачової після її заяви про "рабів і холопів"

17:17

Собчак з ганьбою не пустили в "русофобський" бар в ГрузіїВідео

17:03

Україну різко накриє спека, а потім завалить снігом: синоптики розповіли про аномальну погодуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти