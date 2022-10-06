"Це будуть останні дні Росії": експерт сказав, що чекає на РФ у разі застосування ядерної зброї

Експерт сказав, що чекає на РФ у разі застосування ядерної зброї/ Кореспондент, УНІАН

Ймовірність тактичного ядерного удару по Україні існує. Проте США попередили країну-агресорку РФ, що після такого удару буде відповідь, яка Росії точно не сподобається.

Сполучені Штати уже почали моніторити радіаційний фон. Про це розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду.

Якщо країна-агресорка Росія спробує застосувати ядерну зброю, то США дізнаються про це ще на етапі підготовки і можуть запобігти цьому, каже експерт.

У тому разі, якщо РФ застосує проти України ядерну зброю, це обернеться для країни-агресорки великими наслідками. Далі постане питання про її роззброєння і заборони мати таку зброю.

"Тільки-но в Росії хтось подумає про застосування ядерної зброї і почне тягнути зі складу боєголовку (такі боєголовки знаходяться в Сибіру), про це одразу дізнаються американці і одразу ж битимуть РФ по руках. Я цього (удару ядерною зброєю – ред.) не виключаю. Але це будуть останні дні Росії як держави в її нинішньому вигляді, а далі постане питання про роззброєння РФ і позбавлення її ядерної зброї", – зазначає Загородній.

РФ може не наважитися на застосування ядерної зброї, адже боятиметься реакції інших держав.

"Росія хотіла б, але вже не може. Застосування тактичної ядерної зброї в конвенціональному конфлікті проти неядерної держави, яка віддала тобі ж ядерну зброю – це занадто навіть для Китаю, не кажучи вже про Індію", – каже експерт.

Загроза ядерного удару з боку РФ

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін планує провести ядерне випробування на кордонах України. Таким чином президент хоче продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення.

Також повідомлялося, що США розглядають варіанти відповіді на потенційні сценарії застосування Росією ядерної зброї проти України. Вивчаються варіанти можливого удару по Запорізькій АЕС або вибуху ядерного пристрою в повітрі. Вашингтон наразі не бачить передумов підготовки Москви до таких дій, але вже працює над своєю майбутньою можливою реакцією.

Нагадаємо, ексглава ЦРУ розповів, якою буде відповідь США на ядерний удар РФ по Україні. США та їхні союзники по НАТО дадуть відповідь Кремлю, але застосовувати ядерну зброю у відповідь не будуть. Замість цього країни-партнери Києва "виведуть з ладу всі регулярні російські сили, які зможуть побачити і впізнати на полі бою" в Україні, зокрема в Криму і Чорному морі.

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