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Путін хоче підірвати ядерну зброю на кордоні України - The Times

4 жовтня 2022, 11:18

Президент країни-агресорки Володимир Путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення. НАТО вже попередило своїх членів.

Володимир Путін, ядерна зброя
Путін відправив в Україну військовий ешелон з ядерною зброєю-ЗМІ / Фото Reuters, ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін планує провести ядерне випробування на кордонах України. Таким чином президент хоче продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення.

НАТО вже попередило своїх членів. Про це повідомляє The Times з посиланням на військові джерела.

Кремль посилає сигнали щодо готовності до значної ескалації, оскільки Росія втрачає позиції на полі бою. Побоювання з приводу попередніх натяків Путіна про те, що він може вдатися до такої тактики, посилилися вчора через заяви про те, що поїзд, керований секретним ядерним підрозділом, відправився в Україну.

Польський оборонний аналітик Конрад Музика сказав, що поїзд, помічений в Центральній Росії, був пов'язаний з 12-м Головним управлінням російського Міністерства оборони, і що він "відповідає за ядерні боєприпаси, їхнє зберігання, обслуговування, транспортування і видачу підрозділам".

Зазначається, що застосування таких озброєнь у полі бою пов'язане з великим ризиком – у разі помилки можуть постраждати російські міста на кордоні з Україною.

Як повідомляв Главред, 3 жовтня видання La Repubblica писало з посиланням на розвідку НАТО, що російський підводний човен "Бєлгород" вийшов з бази ВМФ РФ на випробування в Білому морі. Окупанти можуть застосувати ядерні торпеди "Посейдон", які ще називають зброєю "судного дня" або "зброєю Апокаліпсису".

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, в ході якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі та готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до погроз ядерною зброєю. Зеленський зазначив, що світ повинен тиснути на Путіна і не дозволяти продовження його ядерних загроз.

26 вересня прессекретар Адміністрації президента США Карін Жан-П'єр заявила, що на даний момент Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але до погроз російського диктатора Володимира Путіна ставиться вкрай серйозно.

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель всерйоз насторожилася через ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна. Вона закликала світ серйозно ставитися до його заяв. Меркель вважає, що не потрібно розцінювати слова Путіна як блеф.

Колишній директор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус заявив, що якщо Росія завдасть ядерного удару по Україні, США та їхні союзники по НАТО дадуть відповідь Кремлю, але застосовувати ядерну зброю у відповідь не будуть. Замість цього країни-партнери Києва "виведуть з ладу всі регулярні російські сили, які зможуть побачити і впізнати на полі бою" в Україні, зокрема, в Криму і Чорному морі.

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