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США вивчають сценарій можливого ядерного удару Росії по Запорізькій АЕС - CNN

3 жовтня 2022, 17:24

Вашингтон працює над планом реагування на потенційний ядерний удар Росії по Україні.

Володимир Путін, ядерна зброя, ядерний удар
США наразі не бачать підготовки Росії до можливого нанесення ядерного удару / УНІАН, ua.depositphotos.com

Сполучені Штати Америки розглядають варіанти відповіді на потенційні сценарії застосування Росією ядерної зброї проти України. Вивчаються варіанти можливого удару по Запорізькій АЕС або вибуху ядерного пристрою в повітрі. Вашингтон наразі не бачить передумов підготовки Москви до таких дій, але вже працює над своєю майбутньою можливою реакцією.

Як повідомляє CNN з посиланням на три джерела, ознайомлених з даними розвідки, США думають над тим, як реагувати на низку сценаріїв, пов'язаних і з можливим застосуванням Росією тактичної ядерної зброї в Україні.

Зокрема, Вашингтон вивчає потенційні варіанти удару Москви по Запорізькій АЕС або підриву ядерного пристрою на висоті, або далеко від населених пунктів.

Офіційно в Штатах підкреслюють, що поки США не виявили підготовки Росії до нанесення ядерного удару по Україні.

Погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Глава Кремля Володимир Путін за останній час два рази погрожував Україні можливим застосуванням ядерної зброї. Він казав про це 21 вересня, коли оголошував мобілізацію, і 30 вересня – у своїй промові після того, як підписався під папірцями, пов'язаними з анексією Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Путін навряд чи застосує ядерну зброю.

Але сценарію виключати не можна.

"Ми не можемо заглянути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - зазначив гарант.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що якщо Путін зробить хоч крок до того, щоб застосувати ядерну зброю, світ миттєво відреагує. Росія в короткостроковій перспективі зіткнеться з крахом. Путіна про це вже попередили.

Інші новини:

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