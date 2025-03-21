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"Є контури мирної угоди": Трамп про закінчення війни в Україні

Маріна Фурман
21 березня 2025, 19:15
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Президент США поділився своїми враженнями від телефонних розмов з Зеленським та Путіним.
Трамп, Зеленский, Путин
Трамп зробив заяву про війну в Україні / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ОП, УНІАН

Основне:

  • Україна та РФ наближаються до досягнення повного припинення вогню
  • Трамп відреагував на телефонні розмови із Зеленським та Путіним

Президент США Дональд Трамп повідомив, що переговори між Україною та Росією прогресують, і обидві сторони наближаються до досягнення повного припинення вогню. Таку думку він висловив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

"Я думаю, що у нас буде припинення вогню на багатьох ділянках. У них було багато зброї, спрямованої один на одного. Одні солдати оточені іншими солдатами... Ми збираємося досить скоро досягти повного припинення вогню, і зараз ведуться переговори щодо договору – договору про розподіл земель і т.д.", – заявив Трамп.

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Він зазначив, що вже "є контури мирної угоди" щодо війни в Україні.

"Я думаю, що у нас є контури угоди. Я сподіваюся, що ми укладемо її в межах розумного", – сказав Трамп в Овальному кабінеті.

Американський лідер також розповів про "дуже хороші дискусії" з Зеленським і Путіним.

"У мене були дуже хороші дискусії з президентом Зеленським і президентом Путіним... Думаю, що у нас є певні домовленості", – підкреслив Трамп.

Він ще раз заявив, що хоче "зупинити вбивства росіян і українців". А також "прагне повернути кошти", які витратила адміністрація Байдена на підтримку України, знову назвавши суму $350 мільярдів.

'Є контури мирної угоди': Трамп про закінчення війни в Україні
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Переговори Трампа із Зеленським та Путіним – новини за темою

Як повідомляв Главред, під час телефонної розмови американського президента Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна 18 березня Путін висунув Трампу низку вимог для перемир'я. У своїй першій заяві за підсумками перемовин із Путіним Трамп назвав цю розмову "дуже хорошою" і "продуктивною".

Днем пізніше Трамп провів телефонну розмову із Зеленським. Обидва лідери погодилися, що Україна і США повинні продовжувати працювати разом для досягнення реального припинення війни і встановлення міцного миру. Зеленський вірить, що разом з Америкою, з президентом Трампом і під американським лідерством можна досягти тривалого миру вже цього року.

Пізніше у Білому домі розповіли про "фантастичну розмову" Трампа із Зеленським. Американські чиновники уточнили, що Трамп повністю поінформував Зеленського про свою розмову з Володимиром Путіним і про ключові обговорювані питання.

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Мирний план Трампа - що відомо

Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції.

У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа":

  • заморожування війни;
  • окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";
  • Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову.

Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить.

6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України.

Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін
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