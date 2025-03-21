'Є контури мирної угоди': Трамп про закінчення війни в Україні

Президент США поділився своїми враженнями від телефонних розмов з Зеленським та Путіним.

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Трамп зробив заяву про війну в Україні / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ОП, УНІАН

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Україна та РФ наближаються до досягнення повного припинення вогню

Трамп відреагував на телефонні розмови із Зеленським та Путіним

Президент США Дональд Трамп повідомив, що переговори між Україною та Росією прогресують, і обидві сторони наближаються до досягнення повного припинення вогню. Таку думку він висловив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

"Я думаю, що у нас буде припинення вогню на багатьох ділянках. У них було багато зброї, спрямованої один на одного. Одні солдати оточені іншими солдатами... Ми збираємося досить скоро досягти повного припинення вогню, і зараз ведуться переговори щодо договору – договору про розподіл земель і т.д.", – заявив Трамп. відео дня

Він зазначив, що вже "є контури мирної угоди" щодо війни в Україні.

"Я думаю, що у нас є контури угоди. Я сподіваюся, що ми укладемо її в межах розумного", – сказав Трамп в Овальному кабінеті.

Американський лідер також розповів про "дуже хороші дискусії" з Зеленським і Путіним.

"У мене були дуже хороші дискусії з президентом Зеленським і президентом Путіним... Думаю, що у нас є певні домовленості", – підкреслив Трамп.

Він ще раз заявив, що хоче "зупинити вбивства росіян і українців". А також "прагне повернути кошти", які витратила адміністрація Байдена на підтримку України, знову назвавши суму $350 мільярдів.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Переговори Трампа із Зеленським та Путіним – новини за темою

Як повідомляв Главред, під час телефонної розмови американського президента Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна 18 березня Путін висунув Трампу низку вимог для перемир'я. У своїй першій заяві за підсумками перемовин із Путіним Трамп назвав цю розмову "дуже хорошою" і "продуктивною".

Днем пізніше Трамп провів телефонну розмову із Зеленським. Обидва лідери погодилися, що Україна і США повинні продовжувати працювати разом для досягнення реального припинення війни і встановлення міцного миру. Зеленський вірить, що разом з Америкою, з президентом Трампом і під американським лідерством можна досягти тривалого миру вже цього року.

Пізніше у Білому домі розповіли про "фантастичну розмову" Трампа із Зеленським. Американські чиновники уточнили, що Трамп повністю поінформував Зеленського про свою розмову з Володимиром Путіним і про ключові обговорювані питання.

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