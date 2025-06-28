Потужний удар ЗСУ: підірвано склади боєприпасів РФ у Брянській області

Уражено склади 1060 Центру матеріально-технічного забезпечення РФ.

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Підірвано склад БК росіян / Колаж: Главред, фото: Pixabay, Генштаб ЗСУ

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Завдано ураження по складах боєприпасів армії РФ

Уражено склади 1060 Центру матеріально-технічного забезпечення

Підрозділи Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у суботу завдали поразки по складах боєприпасів армії країни-агресора РФ.

Про це йдеться в повідомленні на каналі в Telegram Генерального штабу Збройних сил України.

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"Зокрема, вражено склади 1060 Центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ), що в Брянській області РФ", - ідеться в повідомленні.

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Удари по цілях у РФ - останні новини за темою

Як писав Главред, вранці 9 червня безпілотники атакували столицю Чувашії - Чебоксари. У місті прогриміли вибухи. Під удар потрапило підприємство, яке виробляє для російської армії антени "Комета", що захищають дрони ЗС РФ від українських засобів РЕБ.

У ніч на 13 червня в окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Вибухи було чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.

Як повідомляв Главред, раніше далекобійні безпілотники Служби безпеки України завдали поразки двом заводам ВПК у російському тилу. Пожежі були на заводах "Базальт" і "Сплав".

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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