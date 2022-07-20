Якщо ЗСУ підуть у потужний наступ на півдні України, військам РФ буде важко вистояти – експерт CIT

Знищення двох з трьох мостів на Херсонщині ускладнить становище військ РФ на півдні - експерт / Колаж Суспільне, Генштаб ЗСУ

Окупаційним військам Росії буде вкрай складно стримати широкомасштабний наступ армії України на південному фронті у тому випадку, якщо Києву вдасться підготувати або задіяти резерви, або ж зруйнувати 2 з 3 мостів у Херсонській області. Всього на півдні знаходяться близько 15 тисяч російських військових. Про це заявив аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

У інтерв'ю НВ він розповів про те, що на окупованих південних територіях України, ймовірно, всього близько 15 тисяч російських військових. Крім 49-ї армії, 20-ї мотострілецької дивізії та окремих підрозділів 11-ї ДШБ там знаходяться і мобілізовані з окупованих районів Донбасу.

читайте такожНа Херсонщині близько 12-15 тис. військ РФ: ворог здасться ще до початку контрнаступу ЗСУ – АрестовичЗа його словами, така кількість військ може утримувати оборону тільки проти невеликих підрозділів ЗСУ, які наразі проводять тактичні контрнаступальні дії.

"Там наразі знаходяться 49-та армія, 20-та мотострілецька дивізія, деякі підрозділи 11-ї десантно-штурмової бригади (РФ ). Також вони посилені мобілізованими з територій так званих "ЛНР" та "ДНР". Ці частини займають ну дуже великий фронт і якусь оборону вони можуть тримати тільки проти невеликих українських підрозділів, які зараз, як ми розуміємо, там здійснюють наступ", - пояснив ситуацію Михайлов.

Також він додав, що якщо сили оборони України підготують нові, або задіють вже наявні резерви і перейдуть до повномасштабного контрнаступу, російським окупантам вистояти буде дуже непросто. Особливо, якщо будуть знищені 2 з 3 мостів на Херсонщині.

читайте такожРосія готова здати Херсон, окупанти зміцнюють Антонівський міст, щоб вийти з міста – Арестович"Якщо Україна підготує або застосує вже наявні резерви і піде в якийсь потужний наступ, його буде дуже непросто тримати. Особливо, якщо вдасться знищити один або два з трьох мостів", - підкреслив Кирило Михайлов.

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Ситуація у Херсонській області

ЗСУ у вівторок, 19 липня, вдарили артилерією по укріпрайону окупаційних військ РФ біля Антонівського мосту у захопленому Херсоні. Стався потужний вибух. За словами радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя, вдарили точково по позиціях окупантів.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський зазначив, що Антонівський міст пошкоджено. Однак естакаду повністю не виведено з ладу, вона придатна для подальшої експлуатації.

Представниця сил оборони України Південь Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ контрнаступають на Херсонському напрямку. Військова операція йде успішно, українські війська мають намір здивувати окупантів своєю тактикою і стратегією. Допоки проводиться операція, гучних деталей не озвучуватимуть.

Наступного дня, у середу, 20 липня, сили оборони України, ймовірно, завдали ще одного удару по позиціях військ РФ у Херсоні біля Антонівського мосту. Над естакадою помітили стовп диму. Російські загарбники заявили, що вони закривають міст для руху.

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