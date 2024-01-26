Якщо США не допомагатимуть Україні у війні, хто їх зможе замінити: відповідь аналітика

Німеччина у 2024 році може стати реальним лідером у постачанні Україні зброї, боєприпасів і військової техніки.

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Володимир Горбач заявив, що допомогу США Україні повністю компенсувати не може ніхто / Колаж: Главред, фото: Фото: US Department of Defense, Главред, defense.gov

Конгрес США досі не затвердив військову допомогу Україні, водночас німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина подвоїть підтримку Києву. Політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач оцінив, наскільки співмірною є заміна зі США на Німеччину в цьому випадку.

"За великим рахунком, допомогу Сполучених Штатів повністю компенсувати не може ніхто, лише частково. Тому що їхня військово-безпекова допомога в грошовому вираженні перевищує суму допомоги всіх інших держав-учасниць того ж Рамштайн", - сказав Горбач в інтерв'ю Главреду.

Водночас якщо дивитися на суми, то Німеччина у 2024 році може стати реальним лідером у постачанні Україні зброї, боєприпасів і військової техніки.

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"Нещодавно ми читали про так званий безпековий договір України з Великою Британією, де фігурувала сума в 2,5 мільярда фунтів стерлінгів (приблизно 3 мільярди доларів і 3 мільярди євро відповідно). Саме на таку суму допомоги у 2024 році береться постачати Велика Британія, тоді як Німеччина одразу анонсує її відсутність. Поки що навіть добровільно і за власною ініціативою, без підписання якогось зобов'язуючого договору", - сказав Горбач.

Аналітик підкреслив, що йдеться не про передачу коштів, а саме військового майна на таку суму.

"Тобто щось із запасів Бундесверу, можливо, якісь замовлення на виробництво і навіть закупівля коштом німецького бюджету в інших іноземних виробників (можливо, навіть американських) для України", - пояснив він.

Горбач підкреслив, що найкритичніше для України - це, звісно, засоби протиракетної оборони.

"Навіть не стільки установки, а саме ракети для Patriot, які є у Німеччині, а також ракети для інших, безпосередньо німецьких засобів ППО і ПРО", - додав він.

Хто такий Володимир Горбач? Володимир Горбач - політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 50 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі - виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні

У США закінчилися гроші, які були виділені для військової допомоги Україні. Через відсутність грошей Вашингтон не може постачати Києву ракети і боєприпаси на тому рівні, що рік тому. Про це 24 січня заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

Велика Британія хоче змусити Німеччину передати Україні далекобійні ракети. Зробити це пропонують через Лондон. Про це повідомляє Handelsblatt.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив про те, що агентство НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) підписало контракт на суму 1,2 мільярда доларів США на купівлю 220 тисяч 155-міліметрових артилерійських боєприпасів для України. Терміни виконання контракту - 24-36 місяців.

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