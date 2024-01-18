Допомога ЄС Україні під загрозою: у Орбана відзначились цинічною заявою

У Будапешті озвучили попередні терміни досягнення угоди з ЄС через макродопомогу Україні.

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Орбан продовжує блокувати допомогу Україні від ЄС / Колаж: Главреда, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Будапешт стверджує, що до досягнення угоди з ЄС щодо довгострокового фінансування України "ще далеко", цитує представника Віктора Орбана Гергея Гуяша видання Telex.

Представник угорського премʼєра пояснив, що позиції Угорщини та Євросоюзу дуже відмінні. Однак, заявив він, "це не трагедія" - рішення все ще може бути знайдено до 2026 року.

Водночас Угорщина нібито готова допомагати Україні "на двосторонній основі".

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Угорщина перешкоджає Україні

Україна все ще сподівається отримати від Євросоюзу фінансову допомогу у розмірі 50 млрд євро у березні 2024 року. А проте рішення вже тривалий час блокує Угорщина.

ЄС навіть готовий піти на поступки Угорщині заради допомоги Україні, писав Financial Times. Стверджувалося, що поступки Орбану є кращою ідеєю, ніж альтернативні домовленості, які вимагають складніших механізмів в обхід Будапешта.

Вже у січні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав відокремити від бюджету ЄС фінансову допомогу Україні. Водночас глава угорського уряду підтвердив, що його країна проти виділення макрофінансової допомоги від ЄС Україні.

Варто зауважити, що Угорщина з демонстративно нейтральної позиції щодо України у стані повномасштабної війни з Росією обрала ворожу. Наразі прем'єр Віктор Орбан та його урядові "посіпаки" поширюють російські наративи й "проштовхують" у європейський порядок денний начебто наперед визначену поразку України у пристоянні з Путіним.

Сам Орбан неодноразово стверджував, що Україна не здатна перемогти "другу армію світу", та залишається категоричним щодо виділення ЄС Україні фінансової та військової допомоги.

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