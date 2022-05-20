У розвідці Міноборони назвали умову завершення війни в Україні

ЗСУ відновлюватимуть територіальну цілісність України / Фото Reuters

Україна воюватиме, поки з її території не будуть вигнані всі російські війська, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Як підкреслив він в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal, Україна має намір відновити свої кордони в межах 1991 року.

"Я не знаю ніяких кордонів, крім кордонів 1991 року", - сказав він.

"Хто може змусити Україну заморозити конфлікт? Це війна всіх українців, і якщо хтось у світі думає, що може диктувати Україні умови, за яких вона може або не може захищатися, то він серйозно помиляється", – додав він.

Буданов зазначив, що для прискорення контрнаступу Україні терміново потрібні ракетні комплекси середньої і великої дальності, великокаліберна артилерія і ударна авіація.

"Ми ведемо війну на своїй території. Якщо хтось вважає, що у нас повинні бути обмеження щодо використання деяких видів озброєння, я хотів би нагадати, що Росія тут використовує абсолютно всі види озброєння, які є у неї, від крилатих ракет, які запускають з підводних човнів, до стратегічних бомбардувальників. Тут застосований весь спектр російської зброї, крім ядерної", - зазначив Буданов.

"Путін в абсолютному глухому куті. Він не може зупинити війну і не може її виграти. Він не може перемогти з об'єктивних причин. І щоб зупинити це, він повинен визнати, що Росія зовсім не така сильна і велика країна, яку він хотів зобразити. У той же час, мене дивує російська дурість. З усіх варіантів, які були у Путіна перед початком війни, він вибрав найжорстокіший і найгірший варіант. Російські фахівці неодноразово попереджали його, що цей варіант останній, і його потрібно дуже ретельно оцінювати. Тепер ми бачимо результат", - підсумував керівник вітчизняної військової розвідки.

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Раніше повідомлялося про те, що активізувалися наступальні і штурмові дії російських окупантів на Донбасі.

Зазначається, що українські захисники за добу зуміли відбити ворожий наступ відразу на декількох напрямках.

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