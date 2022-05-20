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Путін бере участь в управлінні війною проти України, від влади його поки що не відсторонять - CNN

20 травня 2022, 17:10

Будь-яка зміна громадської думки у Росії не призведе до припинення Путіним війни проти України, вважають у розвідках на Заході.

Володимир Путін
Путін за два десятиліття зміцнив свою владу у Росії, тому відсторонення від керівництва країною наразі йому не загрожує - чиновники на Заході / Фото Reuters

Глава РФ Володимир Путін не припинить війну проти України у разі зміни громадської думки. Він керує країною понад 20 років, зміцнив свою владу, тому відсторонення йому наразі не загрожує. Путін бере безпосередню участь в управлінні війною і ухваленні рішень, в яких на Заході зазвичай задіють офіцерів нижчої ланки. Ймовірно, ні з ким з уряду він не консультується.

Як повідомляє CNN, у західній розвідці вважають, що якщо думка російського суспільства щодо війни проти української держави зміниться, Путін не відмовиться від ведення Москвою бойових дій. Відсторонення від влади йому поки що не загрожує.

читайте такожУ Зеленського назвали головну проблему Путіна і розкрили умову відновлення перемовин"Чиновники також сумніваються, що війна, яка, на думку багатьох стратегів, стала для російських військових катастрофою, може призвести до відсторонення Путіна від влади, принаймні, в короткостроковій перспективі", - зазначено в повідомленні.

Путін бере участь в управлінні війною

Згідно з даними трьох джерел, які знайомі з американською і західною розвідкою, Путін особисто бере участь в повсякденному управлінні війною. Причому він задіяний навіть в увхваленні таких рішень, у яких на Заході зазвичай приймають участь офіцери нижчої ланки. Швидше за все, Путін сам все вирішує і не радиться з експертами в уряді.

"Він явно сам приймає рішення. Схоже, він не дуже-то покладається навіть на експертів в уряді. Тому важко уявити, що народна думка так вже сильно його вагає", - підкреслив високопосадовець Північноатлантичного альянсу.

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Війна Росії проти України

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович раніше заявив, що війська Росії почали поступово переходити до оборони на всій лінії фронту. Загарбники обкопуються і намагаються зайняти більш вигідні позиції для оборонних дій.

В Північноатлантичному альянсі вважають, що Україна може перемогти у війні з Росією. Як вважають в НАТО, українським військам вже вдалося змінити хід подій у військових діях. Тому у Києва з'явиться можливість повернути захоплені російською державою Крим і Донбас.

Аналітики американського Інституту вивчення війни прогнозують спробу російських військ утримати свої позиції на захід від міста Вовчанськ Харківської області. Вони спробують зберегти лінію забезпечення свого угруповання під Ізюмом. Наступати там вони вже не можуть, оскільки зазнали невдачі. Окупанти можуть вивести свої війська з регіону, а армія України піти в наступ на Ізюмському напрямку.

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