Якщо не зупинити Путіна, Ризик Третьої світової зросте - Курт Волкер

Якщо диктатора Володимира Путіна не зупинити в Україні, ризик Третьої світової війни у світі зростає, вважає Курт Волкер.

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Якщо Путіна зупинять в Україні, він не розгортатиме свою війну деінде ще - Курт Волкер / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Якщо російського диктатора Володимира Путіна не зупинити в Україні, то ризик Третьої світової війни помітно зросте. Таку думку висловив в інтерв'ю "Телеграфу" колишній спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

"У нас є Путін, який висуває вимоги щодо територій, населення та управління в Європі. У нас є Іран, який робить те саме на Близькому Сході, використовуючи такі інструменти, як ХАМАС, хуситів і Хезболла. У нас є Північна Корея, яка зацікавлена у власному порядку денному. І у нас є Китай, готовий скористатися всім цим, якщо всі інші будуть зайняті війною десь в іншому місці. Отже, зростає ймовірність того, що в нас постійно триватимуть конфлікти", - сказав він.

Хто такий Курт Волкер? Курт Волкер - американський дипломат. Постійний представник США в НАТО (2008-2009). Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017-2019). Має стійку позицію щодо України та підтримує рішення ударів по території Росії, пише Вікіпедія. відео дня

На думку Волкера, є дві протиборчі сторони - "демократія, мир" і "диктатор і війна" (яку представляють країни на кшталт Росії, КНДР або Ірану).

"Я думаю, якщо Путіна зупинять в Україні, він не буде розгортати свою війну де-небудь. Це також створить більше сумнівів в Ірані, Північній Кореї та Китаї, якщо вони побачать, що Росія фактично послабила себе", - підсумував він.

Криза в Росії та розпад держави

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше зробив заяву про те, що ситуація всередині Росії загострюється. Згідно з прогнозом Подоляка, на країну-агресора РФ уже найближчими місяцями чекає серйозне внутрішнє протистояння.

Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що розпад Росії вже почався. На думку чиновника, тепер потрібно не допустити поширення ядерної зброї. Крім того, як вважає Данілов, у РФ є люди, які готові до повалення Путіна.

Колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович сказав, що ймовірність розпаду Росії дійсно стала високою. Українці показали поневоленим РФ народам, що російську державу можна побороти.

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