Ескалація війни в Україні може стати кінцем режиму Путіна - WSJ

Кращий вихід для Путіна - переговори, вважає оглядач WSJ / Фото Reuters

Ескалація війни Росії проти України ведеться тільки для того, щоб зберегти обличчя президенту РФ Володимиру Путіну і може стати кінцем його режиму. Таку думку висловив оглядач американської газети The Wall Street Journal Холман Дженкінс-молодший.

За його словами, загроза для президента РФ може з'явитися зсередини - з кола його колишніх союзників, і "Путін знає, що тепер ніщо не прикінчить його швидше".

Дженкінс-молодший назвав повномасштабне вторгнення РФ в Україну авантюрою. Вона могла б окупитися лише в разі, якби первісний погляд прокремлівської пропаганди на стан справ був би реальним: якби "Україна була фальшивою країною та гнилою державою, готовою з вдячністю потрапити в руки РФ".

Однак це не так, і зараз агресору довелося ще більше загострити ситуацію. Кращий вихід для Путіна тепер - переговори, вважає автор.

"Для початку домогтися припинення вогню, а потім дозволити переговорам про остаточне врегулювання затягнутися на 10, 20 років, скільки б він не розраховував прожити, намагаючись відновити свою енергію", – йдеться у статті.

При цьому навіть "енергетична карта" Путіна не зможе його врятувати – "він занадто довго чекав, щоб розіграти її". Наприклад, в Німеччині паніка через можливу кризу вже поступилася місцем підготовці та плануванню.

"Справжнє питання зараз може полягати не в тому, чи хоче пан Путін піти [з війни]. Питання в тому, чи подарує йому це президент України Зеленський", – пише Дженкінс-молодший.

При цьому він вважає, що Путін зможе пережити невдалу війну в Україні, оскільки російський президент намагався зробити все, щоб "життєво важливі верстви населення" взагалі не розуміли, що війна йде.

"Привілейовані 17 мільйонів Москви і Санкт-Петербурга не збираються протестувати на вулицях, якщо він не завоює Україну. А вони могли б, якби він спробував втягнути їхні родини в свій оманливий проект", - вважає оглядач The Wall Street Journal.

Як повідомляв Главред, раніше російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін спрогнозував подальшу долю президента РФ Володимира Путіна. Зокрема, чи зміг би російський диктатор відійти від влади і залишитися живим.

Часткова мобілізація в Росії

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

Крім цього, Путін заявив, що Росія "підтримає рішення жителів Донбасу, Херсонщини та Запорізької області" про проведення так званих "референдумів" про приєднання до країни-агресора РФ.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Після оголошення мобілізації в Росії почалися акції протесту. Крім того, в РФ палять адміністрації та військкомати.

Інші новини: