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Мобілізація у РФ: Жданов попередив про ризики нової атаки на Київ і назвав терміни

22 вересня 2022, 15:55

Для захоплення всієї України РФ необхідно збирати армію в мільйон чоловік, вважає Олег Жданов.

Телевежа в Києві
РФ не відмовилася від ідеї захоплення Києва / соцмережі

Президент РФ Володимир Путін не відмовився від ідеї повторного нападу на Київ і захоплення всієї України, заявив військовий експерт Олег Жданов.

Для захоплення всієї України РФ необхідно збирати армію приблизно в мільйон осіб, підкреслив він в інтерв'ю ТСН.

"Але ж ми не сидимо, склавши руки. Ми отримуємо військову допомогу, вчимо своїх військовослужбовців... він (Путін - ред.), швидше за все, розраховує на нову кампанію навесні, там, можливо, буде потрібно і більше (ніж мільйон – ред.) чому? Тому що ми найбільша країна Європи", - пояснив експерт.

Разом з тим він звернув увагу на те, що окупанти РФ технологічно і професійно деградують в плані підготовки особового складу, техніки і озброєння.

"Зрештою, вони все одно повертаються до радянського озброєння, яке стоїть на тривалому зберіганні, а ми навпаки ростемо в плані професіоналізму, вчимо військовослужбовців у західних навчальних центрах і отримуємо сучасні західні зразки озброєнь, що б там не говорили, які б суперечки і дебати не тривали, все одно Захід дає нам необхідну зброю, і я думаю, що ми дійдемо і до оперативно-тактичних ракет з дальністю до 300 км в цьому році, а може, і раніше", - нагадав співрозмовник.

"Ну, і решта озброєння. Подивимося, що нам дасть 1 жовтня - початок процедури ленд-лізу. Сподіваюся, що партії озброєння налічуватимуть від 100 одиниць і більше", — сказав він.

Разом з тим Жданов додав, що навіть після оголошеної мобілізації в РФ окупанти не зможуть відновити наступ на українську столицю.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

Читайте ще:

часткова мобілізація Олег Жданов війна Росії та України
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