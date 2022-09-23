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"Помер, старенький був": Фейгін оцінив шанси Путіна залишитися живим, якщо він відійде від влади

23 вересня 2022, 01:40

Поки що російський диктатор Володимир Путін не створив собі безпечний спосіб відійти від влади. Крім того, його можуть обміняти як "цінний приз".

Марк Фейгін, Володимир Путін
Марк Фейгін спрогнозував долю Володимира Путіна/ Фото УНІАН, Reuters

Російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін спрогнозував подальшу долю президента РФ Володимира Путіна. Зокрема, чи зміг би російський диктатор відійти від влади і залишитися живим.

"Він (Путін, - ред.) не залишив собі практично жодних можливостей. Наприклад, уявіть собі, що він полетить до Китаю, до друга Сі [Цзіньпіна] і буде жити там де-небудь в Шанхаї. Ми такі речі бачили - люди бігли і в Китай, і в інші місця, але так все змінюється, що його можуть, як цінний приз, обміняти на щось. Хоч китайці, хоч Лукашенко. У нього [Путіна] немає безпечного способу відійти, він його не створив. У всякому разі - поки що", - сказав Фейгін в інтерв'ю Главреду.

На думку правозахисника, безпечний відхід від влади Путіну може гарантувати спадкоємець його влади.

"А як це можливо, якщо наступним буде не добровільний наступник, якого сам Путін поставить замість себе, відійшовши від справ? Тоді шанси - так собі. Але враховуючи, що йому через два з половиною тижні 70 років, бог знає, як він в цій ситуації відкрутиться. Тому що він може "природним шляхом" убути - і ніхто нічого не скаже. Ну, помер чоловік в 71 рік, чого ви від нього хочете? Старенький був, хворий і плюс на нього ця ситуація з війною впливала негативним чином. І все, питання як би закрилося. А що тоді? Тому насправді у нього шансів добре піти майже немає", - вважає Фейгін.

Транзит влади в Росії

Військовий експерт Олег Жданов говорив про те, що президент Росії Володимир Путін думає про транзит влади. Зокрема, згідно з планами глави Кремля, посаду глави держави може зайняти Дмитро Патрушев, а дочка Путіна Катерина Тихонова очолить партію Єдина Росія. Сам глава Кремля стане керівником Держради і залишиться фактичним главою держави. До свого формального відходу з влади він хотів би відтворити СРСР в будь-якій формі, але не може цього зробити через Україну.

Не виключений варіант оголошення проведення позачергових президентських виборів, які повинні будуть відбутися 26 березня 2023 року. Чинний президент в них участь не візьме. Однак буде підтримувати кандидатуру Дмитра Патрушева, який зараз займає посаду міністра сільського господарства РФ.

Видання The Washington Post писало, що секретар Радбезу Росії Микола Патрушев може прагнути зайняти місце президента Володимира Путіна. Він набуває все більшого впливу, і саме його ідеї можуть лежати в основі рішень, ухвалених нинішнім господарем Кремля.

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