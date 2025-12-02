Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

ЄС не може стати геополітичним гравцем, який закінчить війну в Україні - Bloomberg

Віталій Кірсанов
2 грудня 2025, 09:46
452
Неготовність ЄС до світу "геополітичного регбі" не має чіткого інституційного рішення, вважають у Bloomberg.
ЄС не може стати геополітичним гравцем
ЄС не може стати геополітичним гравцем / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Що написано в матеріалі Bloomberg:

  • Британія і Франція організували коаліцію добровольців для миротворчої місії в Україні
  • Першочерговим завданням для Європи є переозброєння

Наприкінці літа 1939 року міністри закордонних справ СРСР і Німеччини В'ячеслав Молотов і Йоахім фон Ріббентроп підписали сумнозвісний пакт про ненапад, який поділив Східну Європу між їхніми країнами та дав змогу Гітлеру вторгнутися в Польщу вже через кілька днів після цього. Водночас нині запропонований американо-російський план щодо закінчення війни в Україні свідчить про те, що великі військові держави знову змовилися, щоб розділити континент на свою користь. Таку думку висловив оглядач Bloomberg Марк Чемпіон.

"Це мало бути зрозуміло вже давно. Принаймні з лютого я говорив, що адміністрація Трампа була зацікавлена не стільки в укладенні мирної угоди для України, скільки в перезавантаженні відносин між США і Росією коштом Києва та його європейських союзників. Опублікування 28-пунктної американо-російської пропозиції зробило це неможливим ігнорувати", - зазначив автор матеріалу.

відео дня

За словами Чемпіона, зараз, коли європейські лідери нарешті визнали, що в питанні України вони залишилися наодинці, постає питання: чи може Європейський Союз стати геополітичним гравцем, здатним протистояти Росії, Китаю і своєму номінальному союзнику США. Оглядач вважає, що чесною відповіддю на це запитання буде "ні".

"Для цього потрібно було б продемонструвати значну силу, а це просто не входить до ДНК блоку. Європейський проєкт був розроблений для того, щоб його члени ніколи більше не воювали між собою, як це було під час двох катастрофічних конфліктів і протягом століть до того. ЄС так добре впорався з цим завданням, що 2012 року отримав Нобелівську премію миру. Але коли йдеться про захист від зовнішніх загроз, шлях до сучасного ЄС усіяний проваленими спільними проєктами у сфері безпеки, починаючи із Західноєвропейського союзу 1954 року, а то й раніше. Це завдання швидко було передано Організації Північноатлантичного договору, тобто США, і так залишилося донині", - пояснив автор публікації.

Зокрема, завідувач кафедри сучасної історії німецького університету Людвіга Максиміліана Кіран Клаус Патель зауважив, що просити ЄС показати жорстку силу - це все одно, що "сказати професійному футболістові, що відтепер він гратиме в регбі".

За словами Чемпіона, неготовність ЄС до світу "геополітичного регбі" не має чіткого інституційного вирішення. Однак Європа не має іншого вибору, як зробити стик, якщо не хоче, щоб її "розірвали на шматки".

"Ключ полягає в тому, щоб зробити Європу - а не ЄС - рушійною силою дипломатії та проекції жорсткої сили. Жорстка зовнішня політика повинна проводитися за межами ЄС, по можливості в рамках НАТО, а якщо це неможливо - за допомогою спеціально створених коаліцій", - додав оглядач.

Автор матеріалу вважає, що певною мірою це вже почалося. Велика Британія стала головою Об'єднаних експедиційних сил 10 північних країн, що не входять до ЄС і НАТО, а інша група об'єднує так звану Північно-Балтійську вісімку. Також нещодавно Велика Британія і Франція організували коаліцію добровольців для миротворчої місії в Україні.

"Це хаотично, але я не впевнений, що це погано", - наголосив Ніклас Гельвіг, провідний дослідник Фінського інституту міжнародних відносин, що базується в Гельсінкі.

Чемпіон додав, що це також може бути єдиним способом для Європи діяти ефективно, адже надто багато геополітично важливих гравців регіону, серед яких члени НАТО - Норвегія, Велика Британія та Туреччина - не входять до ЄС.

"Як часто кажуть, Європа повертається до історії після кількох десятиліть утопічного перепочинку, тому її першочерговим завданням є переозброєння. Але Європа завжди об'єднувалася проти зовнішніх загроз лише тоді, коли вони сприймалися як спільні та надзвичайні, очевидними прикладами чого є Радянський Союз під час Холодної війни та Османська імперія наприкінці 17 століття", - нагадав оглядач.

Також Чемпіон підсумував:

"Знайти спосіб зробити і те, й інше - зберегти мир усередині, і водночас продемонструвати силу за кордоном - може бути найважливішим викликом, з яким зіткнулися європейські лідери з часу реагування на доленосну російсько-німецьку "мирну" угоду 1939 року".

За яких умов закінчиться війна - думка експерта

Як писав Главред, керівник Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик зазначив, що війна завершиться тільки тоді, коли остаточно з'явиться нова система світопорядку.

Він зазначив, що наразі такого порядку ще не існує, і навіть Дональд Трамп не має власного бачення нової глобальної моделі. За словами експерта, Трамп фактично реагує на події та прагне долучитися до формування нового світового устрою, застосовуючи діловий стиль ведення переговорів.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 1 грудня спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушив до Москви на зустріч із главою Росії Володимиром Путіним, яка, ймовірно, відбудеться 2 грудня.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що адміністрація президента США Дональда Трампа налаштована "дуже оптимістично" щодо можливості укладення мирної угоди в Україні. Наразі спеціальний посланник Стів Віткофф прямує до Росії.

"Ми сподіваємося, що ця війна нарешті закінчиться", - додала Левітт.

У Кремлі намагаються уникнути публічного обговорення результатів зустрічі між США та Росією 2 грудня. Таким чином РФ розраховує приховати ймовірне відкидання американо-української мирної пропозиції. Про це повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

Читайте більше:

Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Володимир Зеленський Bloomberg Дональд Трамп війна Росії та України мирні переговори Стів Віткофф
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ пішли в потужну контратаку, відбиті надважливі позиції - військовий

ЗСУ пішли в потужну контратаку, відбиті надважливі позиції - військовий

12:35Фронт
Війська РФ підняли російський прапор у Покровську - в ЗСУ зробили заяву

Війська РФ підняли російський прапор у Покровську - в ЗСУ зробили заяву

12:32Фронт
Убивство Фаріон і Парубія: ЗМІ повідомили про затримання іноземного інструктора

Убивство Фаріон і Парубія: ЗМІ повідомили про затримання іноземного інструктора

12:28Україна
Реклама

Популярне

Більше
Екстремально сильна магнітна буря вгатила по Україні - відома дата піку

Екстремально сильна магнітна буря вгатила по Україні - відома дата піку

Відключення світла в Україні - графіки на 2 грудня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 2 грудня (оновлюється)

Що отримає Росія після війни: розкрито зміст переговорів з США щодо територій

Що отримає Росія після війни: розкрито зміст переговорів з США щодо територій

Євро різко підскочило, долар "злетів" слідом: новий курс валют на 2 грудня

Євро різко підскочило, долар "злетів" слідом: новий курс валют на 2 грудня

Тіло людини починає довше відновлюватись після певного віку - вчені назвали його

Тіло людини починає довше відновлюватись після певного віку - вчені назвали його

Останні новини

12:35

ЗСУ пішли в потужну контратаку, відбиті надважливі позиції - військовий

12:34

ТЕТ та MEREZHKA представили благодійну різдвяну колаборацію "Поки ми разом – Різдво вдома"

12:32

Війська РФ підняли російський прапор у Покровську - в ЗСУ зробили заяву

12:29

"За рахунок покинутих трьох дітей": колишній Олени Тополі різко висловився про розлученняВідео

12:28

Убивство Фаріон і Парубія: ЗМІ повідомили про затримання іноземного інструктора

"Плівки Віткоффа" злила Росія: Кулик – про те, що задумав Путін, і які тепер проблеми у Трампа«Плівки Віткоффа» злила Росія: Кулик – про те, що задумав Путін, і які тепер проблеми у Трампа
12:08

Цінні елементи російської ППО уражено: ГУР здійснило блискучу атакуВідео

12:00

Інвестиції попри війну: як іноземний капітал змінює економічну мапу Києва та області новини компанії

11:54

В Кремлі назвали умови закінчення війни перед переговорами з Віткоффом

11:46

Ірина Білик звернулася до коханого і здивувала зізнанням

Реклама
11:38

Європейський Центробанк відмовився підтримати видачу Україні €140 млрд з активів РФ - FT

11:37

На екс-чиновника Андрія Задираку чекає екстрадиція з Греції через земельні схеми в Україні – ЗМІ актуально

11:24

США ризикують "відкрити скриньку Пандори", якщо визнають Крим і Донбас російськими - політолог

11:14

"Не чекайте" 19-річна наречена Лепса оголосила про скасування весілля

10:55

Росія готує нові масовані удари - названо об'єкти, які стануть ціллю атак ворога

10:50

Чому 3 грудня не можна починати нові справи: яке церковне свято

10:48

Китайський гороскоп на завтра 3 грудня: Щурам - злість, Собакам - лінь

10:40

Під загрозою - великі міста: до 2100 року під воду може піти частина України

10:38

Тисячі людей без світла, вирувала пожежа: РФ атакувала енергетику ОдещиниФото

10:22

"Буду як тато": син Горбунова та Осадчої визначився з майбутньою професією

10:21

Світ має моральний обов’язок підтримувати Україну – Вселенський Патріарх

Реклама
10:07

П'ять найрозумніших знаків зодіаку: хто має природну геніальність

09:59

Гороскоп на завтра 3 грудня: Левам - непрості моменти, Водоліям - цікавий вечір

09:46

ЄС не може стати геополітичним гравцем, який закінчить війну в Україні - Bloomberg

09:33

Тарас та Олена Тополі обривають останні зв'язки після повідомлення про розлучення

09:22

Це не переговори про мир: експерт сказав, чого насправді хоче Путін

09:15

"Вирішила повідомити": Анна Сагайдачна висловилася про третю вагітність

09:01

Ігор Коломойський оскаржив в апеляційному порядку рішення Високого суду Лондона

08:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 грудня (оновлюється)

08:49

Українці вдалося виграти суд за допомогою ChatGPTВідео

08:47

РФ відхилить мир: ISW сказав, чому Кремль не обговорює зустріч Путіна і Віткоффа

08:30

Відключення світла в Україні - графіки на 2 грудня (оновлюється)

08:12

Путін почекає, поки Київ прийме його умови - ABC News

08:00

Небезпечні ігри США: розділ України можуть узаконити на десятиліттяПогляд

07:57

Кубань накрила атака БПЛА: дрони помітили над портом і НПЗВідео

07:17

Трамп направив до РФ нетипову команду переговірників: яких результатів чекати

06:10

Чого чекати від переговорів Віткоффа і ПутінаПогляд

05:57

"Кричали на мене": на онкохвору Симоньян визвірились медпрацівники

05:24

Як відмити дерев'яну кухонну дошку від бруду і неприємного запаху - лайфхак

04:30

Трьох знаків зодіаку чекає феєричне везіння - список обранців Всесвіту

04:03

Не ризикуйте удачею: чого не можна ставити на святковий стіл у рік Вогняного Коня

Реклама
03:30

Рік одкровень та оновлення: містичний Таро-прогноз для Дів на 2026-йВідео

03:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці хлопчика біля джерела з водою за 19 с

02:26

Понад 80 років називалося на честь героя радянської пропаганди: що це за місто України

02:19

Напружена доба на фронті: Генштаб розповів про ситуацію на ключових напрямках

02:12

Грайлива Тоня Матвієнко показала рідкісну романтику з чоловіком

01:54

Як зробити, щоб батареї краще гріли: експерти назвали несподіване рішення

01:30

Після чуток про смерть: що зараз відбувається з Бріжіт Бардо насправді

01:03

Герасимов прозвітував про "успіхи" на фронті: у Генштабі ЗСУ відповіли

00:08

Путін доручив створити "зону безпеки" вздовж українського кордону: які області під загрозою

00:01

"Золоте правило" для дизельних авто: як проста звичка здатна зберегти двигун

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти