ЄС не може стати геополітичним гравцем, який закінчить війну в Україні - Bloomberg

Що написано в матеріалі Bloomberg:

Британія і Франція організували коаліцію добровольців для миротворчої місії в Україні

Першочерговим завданням для Європи є переозброєння

Наприкінці літа 1939 року міністри закордонних справ СРСР і Німеччини В'ячеслав Молотов і Йоахім фон Ріббентроп підписали сумнозвісний пакт про ненапад, який поділив Східну Європу між їхніми країнами та дав змогу Гітлеру вторгнутися в Польщу вже через кілька днів після цього. Водночас нині запропонований американо-російський план щодо закінчення війни в Україні свідчить про те, що великі військові держави знову змовилися, щоб розділити континент на свою користь. Таку думку висловив оглядач Bloomberg Марк Чемпіон.

"Це мало бути зрозуміло вже давно. Принаймні з лютого я говорив, що адміністрація Трампа була зацікавлена не стільки в укладенні мирної угоди для України, скільки в перезавантаженні відносин між США і Росією коштом Києва та його європейських союзників. Опублікування 28-пунктної американо-російської пропозиції зробило це неможливим ігнорувати", - зазначив автор матеріалу. відео дня

За словами Чемпіона, зараз, коли європейські лідери нарешті визнали, що в питанні України вони залишилися наодинці, постає питання: чи може Європейський Союз стати геополітичним гравцем, здатним протистояти Росії, Китаю і своєму номінальному союзнику США. Оглядач вважає, що чесною відповіддю на це запитання буде "ні".

"Для цього потрібно було б продемонструвати значну силу, а це просто не входить до ДНК блоку. Європейський проєкт був розроблений для того, щоб його члени ніколи більше не воювали між собою, як це було під час двох катастрофічних конфліктів і протягом століть до того. ЄС так добре впорався з цим завданням, що 2012 року отримав Нобелівську премію миру. Але коли йдеться про захист від зовнішніх загроз, шлях до сучасного ЄС усіяний проваленими спільними проєктами у сфері безпеки, починаючи із Західноєвропейського союзу 1954 року, а то й раніше. Це завдання швидко було передано Організації Північноатлантичного договору, тобто США, і так залишилося донині", - пояснив автор публікації.

Зокрема, завідувач кафедри сучасної історії німецького університету Людвіга Максиміліана Кіран Клаус Патель зауважив, що просити ЄС показати жорстку силу - це все одно, що "сказати професійному футболістові, що відтепер він гратиме в регбі".

За словами Чемпіона, неготовність ЄС до світу "геополітичного регбі" не має чіткого інституційного вирішення. Однак Європа не має іншого вибору, як зробити стик, якщо не хоче, щоб її "розірвали на шматки".

"Ключ полягає в тому, щоб зробити Європу - а не ЄС - рушійною силою дипломатії та проекції жорсткої сили. Жорстка зовнішня політика повинна проводитися за межами ЄС, по можливості в рамках НАТО, а якщо це неможливо - за допомогою спеціально створених коаліцій", - додав оглядач.

Автор матеріалу вважає, що певною мірою це вже почалося. Велика Британія стала головою Об'єднаних експедиційних сил 10 північних країн, що не входять до ЄС і НАТО, а інша група об'єднує так звану Північно-Балтійську вісімку. Також нещодавно Велика Британія і Франція організували коаліцію добровольців для миротворчої місії в Україні.

"Це хаотично, але я не впевнений, що це погано", - наголосив Ніклас Гельвіг, провідний дослідник Фінського інституту міжнародних відносин, що базується в Гельсінкі.

Чемпіон додав, що це також може бути єдиним способом для Європи діяти ефективно, адже надто багато геополітично важливих гравців регіону, серед яких члени НАТО - Норвегія, Велика Британія та Туреччина - не входять до ЄС.

"Як часто кажуть, Європа повертається до історії після кількох десятиліть утопічного перепочинку, тому її першочерговим завданням є переозброєння. Але Європа завжди об'єднувалася проти зовнішніх загроз лише тоді, коли вони сприймалися як спільні та надзвичайні, очевидними прикладами чого є Радянський Союз під час Холодної війни та Османська імперія наприкінці 17 століття", - нагадав оглядач.

Також Чемпіон підсумував:

"Знайти спосіб зробити і те, й інше - зберегти мир усередині, і водночас продемонструвати силу за кордоном - може бути найважливішим викликом, з яким зіткнулися європейські лідери з часу реагування на доленосну російсько-німецьку "мирну" угоду 1939 року".

За яких умов закінчиться війна - думка експерта

Як писав Главред, керівник Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик зазначив, що війна завершиться тільки тоді, коли остаточно з'явиться нова система світопорядку.

Він зазначив, що наразі такого порядку ще не існує, і навіть Дональд Трамп не має власного бачення нової глобальної моделі. За словами експерта, Трамп фактично реагує на події та прагне долучитися до формування нового світового устрою, застосовуючи діловий стиль ведення переговорів.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 1 грудня спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушив до Москви на зустріч із главою Росії Володимиром Путіним, яка, ймовірно, відбудеться 2 грудня.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що адміністрація президента США Дональда Трампа налаштована "дуже оптимістично" щодо можливості укладення мирної угоди в Україні. Наразі спеціальний посланник Стів Віткофф прямує до Росії.

"Ми сподіваємося, що ця війна нарешті закінчиться", - додала Левітт.

У Кремлі намагаються уникнути публічного обговорення результатів зустрічі між США та Росією 2 грудня. Таким чином РФ розраховує приховати ймовірне відкидання американо-української мирної пропозиції. Про це повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

Читайте більше:

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

