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Участь Заходу у війні на Донбасі і "пряме зіткнення" з НАТО: Лавров вибухнув погрозою

14 січня 2022, 13:01

У Росії звинуватили Захід у нібито створенні для України мотивації до силового вирішення питання Донбасу.

Лавр
Участь західних інструкторів у війні на Донбасі - перехід червоних ліній для Росії, - Лавров / Reuters

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров зробив заяву про те, що "участь західних інструкторів" у військовому конфлікті на Донбасі, мовляв, стане для Москви переходом "всіх червоних ліній" і нібито буде конкретним зіткненням "російських громадян України" і військовослужбовців Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляє РИА Новости, він сказав про те, що в Україні вже знаходяться сотні військових США і Великобританії, у той час, коли постачання Києву озброєнь нібито створюють передумови для силової операції з деокупації Донбасу.читайте такожВідведення військ від кордонів України не буде, а Захід "йде на ескалацію": РФ вибухнула заявою

"Ми чудово розуміємо, що все, що робить Захід в плані накачування цієї влади (України) зброєю, створює у неї додаткову спокусу перейти до силових методів вирішення питань на сході України. Нам це абсолютно неприйнятно зі зрозумілих причин", - вважає Лавров.

Також він додав, що участь інструкторів Заходу у військовому конфлікті на Донбасі, як було у Грузії у 2008 році, мовляв, означатиме пряме зіткнення нібито "російських громадян України" з військовими НАТО.

"Я не хочу, щоб це повторилося на Україні. Тому що це буде переходом всіх можливих червоних ліній. Це буде пряме зіткнення російських громадян України і натівських військових", - підкреслив Сергій Лавров.

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Україна не піде на військовий сценарій звільнення Донбасу

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Київ не має наміру йти на реалізацію військової операції зі звільнення окупованих районів Донбасу. Такий сценарій реалізувати неможливо.

"Вважаю, що політичні сили, які кажуть, що нам сьогодні потрібно йти війною, мені здається, точно не думають про нашу армію. Кудись йти ми зараз не будемо. Я вважаю, що люди - понад усе. Ми не можемо втратити всю нашу армію... це сьогодні неможливо", - підкреслював глава держави.

Перемовини щодо Донбасу

Президент Володимир Зеленський казав, що Київ вивчає два сценарії подальших перемовин щодо Донбасу. Серед них підключення до процесу Вашингтона і прямі перемовини з російським главою держави Володимиром Путіним. Другий варіант дискусії підтримують і на Заході.

У грудні Зеленський провів зустрічі з новим канцлером ФРН Олафом Шольцем і президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери держав домовилися продовжити діалог щодо Донбасу в рамках нормандського формату і заявили про готовність докласти серйозних зусиль для того, щоб паризькі домовленості 2019 року були реалізовані.

Глава Кремля Володимир Путін стверджував, що Москва, яка відмовляється від зустрічі в рамках "Нормандії", може погодитися на новий саміт, якщо Київ нібито піде на запуск Мінських угод.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що Вашингтон вже прийняв рішення про участь у перемовинах щодо Донбасу. Допомогти врегулювати конфлікт з РФ готові також Туреччина та Великобританія.

Україна розробила новий план щодо Донбасу, який було відправлено США, Франції та Росії. На думку президента Зеленського, механізм можна було б реалізувати за допомогою країн Заходу.

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