Запуск "Мінська" в обмін на нормандський формат: Путін вибухнув ультиматумом Україні щодо Донбасу

Новий саміт у нормандському форматі залежить від реалізації Україною Мінських угод - Путін / Фото Reuters

Російський президент Володимир Путін заявив, що проведення нового саміту в нормандському форматі залежить від реалізації Мінських угод. У Москві звинувачують Україну в нібито небажанні виконувати домовленості щодо Донбасу.

Як повідомляє пресслужба Кремля, про це глава РФ сказав за підсумками телефонних перемовин з президентом Франції Еммануелем Макроном, які відбулися у вівторок, 21 грудня. Москва бачить можливим проведення нового саміту в нормандському форматі тільки у разі реалізації Мінських угод.читайте такожПеремовини з "ЛДНР" і статус Росії: Україна поставила Москві жорстку умову щодо Донбасу

"Обговорювалася також проблемна ситуація, яка створилася у врегулюванні внутрішньоукраїнського конфлікту (російсько-українського конфлікту на Донбасі, - ред.), та викликана небажанням Києва виконувати Мінські домовленості. Президент Росії підкреслив, що від конкретних кроків київської влади щодо реалізації мінського "Комплексу заходів" залежить і можливість проведення нового саміту в "нормандському форматі", - підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не відмовляється від виконання Мінських угод і готова на реалізацію домовленостей. Однак Росія має виконати свої зобов'язання щодо безпеки, про які сторони домовилися під час паризького саміту у 2019 році.

Перемовини в нормандському форматі

Президент України Володимир Зеленський 15 грудня провів зустрічі з главою Франції Еммануелем Макроном і канцлером ФРН Олафом Шольцем. Сторони досягли домовленостей про продовження перемовин щодо Донбасу в рамках нормандського формату.

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Зеленський, Макрон та Шольц готові працювати над забезпеченням запуску рішень, прийнятих за підсумками саміту лідерів нормандського формату у Парижі 2019 року.

Лідери України, Франції та Німеччини готові докласти реальних зусиль для врегулювання російсько-української збройної конфронтації на Донбасі і закликають Москву до конструктивної роботи.

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