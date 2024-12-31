Путін дотисне Лукашенка: ексглава МЗС про ймовірність вступу Білорусі у війну

Олександр Лукашенко до останнього буде проти залучення білоруських військ у війну, вважає Володимир Огризко.

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Навряд чи варто очікувати вступу Білорусі у війну проти України

Путін може висунути ультиматум і тоді Лукашенку не буде куди діватися

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко прокоментував питання ймовірності участі на боці країни-агресора РФ інших держав у війні проти України.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, навряд чи варто очікувати вступу Білорусі у війну проти України.

"Війська Білорусі - думаю, ні. Лукашенко розуміє, що особисто для нього це означатиме і чим це йому загрожуватиме. Адже тоді Білорусь стане законним об'єктом для ударів України", - пояснив експерт.

Водночас він уточнює, що вже зараз Білорусь допомагає Росії у війні, тому вона є законним об'єктом для атак.

"Крім того, поки білоруські війська сидять удома і за межі Білорусі не висовуються, - це одна справа, а щойно перший білоруський військовослужбовець буде задіяний у війні - це вже буде зовсім інша історія. Тоді тендітна, більш-менш прийнятна для Лукашенка ситуація моментально розвалиться. Повірте, у нас дуже добре знають ключові об'єкти промисловості Білорусі, знають, як швидко дрони здатні долетіти до них, зокрема, до енергетичних об'єктів, і знають, що після цього стане з білоруською економікою і суспільством", - упевнений дипломат.

Тому Лукашенко до останнього буде проти залучення білоруських військ до війни, хіба що Путін висуне йому ультиматум, "тоді Лукашенку нікуди буде подітися", пояснив він.

Співрозмовник також вважає, що інших країн, які могли б стати постачальниками зброї або військ до Росії, практично немає.

"Китай прекрасно розуміє наслідки таких кроків для себе. Там не настільки неадекватні лідери, щоб не усвідомлювати цього. Іран - так само, це зовсім інша історія. Хто ще залишається? Нікого, хіба що найманці - ось їх Москва може назбирати по світу, зокрема, в Африці, на Кубі, в Латинській Америці. Але це не регулярні війська, тобто тут не можна буде говорити, що це участь певної країни у війні", - додав Огризко.

Дивіться відео - інтерв'ю Володимира Огризка Главреду:

Як повідомлялося раніше, країна-агресор Росія має трохи підтримки від інших держав, серед яких Білорусь. Кремлівський диктатор Володимир Путін раніше активно намагався втягнути у війну самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, однак зараз це змінилося.

Раніше Главред писав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив розмістити на території його країни ракетний комплекс "Ліщина". Російський диктатор пообіцяв виконати це прохання.

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Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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