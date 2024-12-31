Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Путін дотисне Лукашенка: ексглава МЗС про ймовірність вступу Білорусі у війну

Олексій Тесля
31 грудня 2024, 02:30
33
Олександр Лукашенко до останнього буде проти залучення білоруських військ у війну, вважає Володимир Огризко.
Путін дотисне Лукашенка: ексглава МЗС про ймовірність вступу Білорусі у війну
/ Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ua.depositphotos.com, 128 окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада

Важливо:

  • Навряд чи варто очікувати вступу Білорусі у війну проти України
  • Путін може висунути ультиматум і тоді Лукашенку не буде куди діватися

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко прокоментував питання ймовірності участі на боці країни-агресора РФ інших держав у війні проти України.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, навряд чи варто очікувати вступу Білорусі у війну проти України.

"Війська Білорусі - думаю, ні. Лукашенко розуміє, що особисто для нього це означатиме і чим це йому загрожуватиме. Адже тоді Білорусь стане законним об'єктом для ударів України", - пояснив експерт.

Водночас він уточнює, що вже зараз Білорусь допомагає Росії у війні, тому вона є законним об'єктом для атак.

"Крім того, поки білоруські війська сидять удома і за межі Білорусі не висовуються, - це одна справа, а щойно перший білоруський військовослужбовець буде задіяний у війні - це вже буде зовсім інша історія. Тоді тендітна, більш-менш прийнятна для Лукашенка ситуація моментально розвалиться. Повірте, у нас дуже добре знають ключові об'єкти промисловості Білорусі, знають, як швидко дрони здатні долетіти до них, зокрема, до енергетичних об'єктів, і знають, що після цього стане з білоруською економікою і суспільством", - упевнений дипломат.

Тому Лукашенко до останнього буде проти залучення білоруських військ до війни, хіба що Путін висуне йому ультиматум, "тоді Лукашенку нікуди буде подітися", пояснив він.

Співрозмовник також вважає, що інших країн, які могли б стати постачальниками зброї або військ до Росії, практично немає.

"Китай прекрасно розуміє наслідки таких кроків для себе. Там не настільки неадекватні лідери, щоб не усвідомлювати цього. Іран - так само, це зовсім інша історія. Хто ще залишається? Нікого, хіба що найманці - ось їх Москва може назбирати по світу, зокрема, в Африці, на Кубі, в Латинській Америці. Але це не регулярні війська, тобто тут не можна буде говорити, що це участь певної країни у війні", - додав Огризко.

Дивіться відео - інтерв'ю Володимира Огризка Главреду:

Як повідомлялося раніше, країна-агресор Росія має трохи підтримки від інших держав, серед яких Білорусь. Кремлівський диктатор Володимир Путін раніше активно намагався втягнути у війну самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, однак зараз це змінилося.

Раніше Главред писав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив розмістити на території його країни ракетний комплекс "Ліщина". Російський диктатор пообіцяв виконати це прохання.

Більше новин:

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олександр Лукашенко Володимир Огризко
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
В Україні для солдатів та сержантів спростили отримання офіцерських звань

В Україні для солдатів та сержантів спростили отримання офіцерських звань

00:45Україна
Втрати під Покровськом за добу сягнули майже 500 осіб: яка ситуація на фронті

Втрати під Покровськом за добу сягнули майже 500 осіб: яка ситуація на фронті

23:54Україна
"Мені сказали 2 джерела": Гордон - про "завершення" війни 30 грудня

"Мені сказали 2 джерела": Гордон - про "завершення" війни 30 грудня

22:56Україна
Реклама

Популярне

Більше
Не просто маркування: чому на колесах пишуть "R" - водії будуть здивовані

Не просто маркування: чому на колесах пишуть "R" - водії будуть здивовані

Знаки зодіаку, які приречені на небувалий успіх у 2025 році

Знаки зодіаку, які приречені на небувалий успіх у 2025 році

Гороскоп Таро на тиждень з 30 грудня до 5 січня: Водоліям - гроші, Ракам - шанс

Гороскоп Таро на тиждень з 30 грудня до 5 січня: Водоліям - гроші, Ракам - шанс

Карта Deep State онлайн за 30 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 30 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Оля Цибульська прокоментувала розлучення з чоловіком: "Просто не роблю"

Оля Цибульська прокоментувала розлучення з чоловіком: "Просто не роблю"

Останні новини

04:09

Увесь рік переслідуватимуть проблеми і труднощі: що не можна робити 31 грудня

03:30

Як правильно відкорковувати шампанське на Новий рік: головні правила

03:01

Чому собаки виляють хвостом: ветеринар дала вичерпну відповідь

02:30

Путін дотисне Лукашенка: ексглава МЗС про ймовірність вступу Білорусі у війнуВідео

02:00

Галь Гадот потрапила до лікарні з великим тромбом на восьмому місяці вагітності

Гаряча фаза війни не закінчиться у 2025 році, на Росію чекають неприємні сюрпризи – ОгризкоГаряча фаза війни не закінчиться у 2025 році, на Росію чекають неприємні сюрпризи – Огризко
01:20

Два-три есмінці зроблять залп по Росії: експерт про сценарій війни РФ з НАТО

00:45

В Україні для солдатів та сержантів спростили отримання офіцерських звань

30 грудня, понеділок
23:54

Втрати під Покровськом за добу сягнули майже 500 осіб: яка ситуація на фронті

23:23

Юрій Горбунов висловився щодо кума Потапа: "Як йому жити"

Реклама
23:18

Чи маєте ви лідерські якості: тест по картинці для тих, хто не боїться правди

22:56

"Мені сказали 2 джерела": Гордон - про "завершення" війни 30 грудня

22:53

Чи відключатимуть світло на Новий рік: у Раді розставили всі крапки над "і"

22:30

Зеленський звільнив заступника Єрмака та очільників двох ОДА: що відомо

22:17

Яка головна помилка зимових поїздок: порада механіка, яка збереже двигун

22:03

Нечесана Катерина Бужинська "засвітилася" без макіяжу

21:55

РФ накопичує сили для прориву: які загрози з'явились для Херсона й Запоріжжя

21:44

Напій моментально позбавить похмілля: простий рецепт

21:43

Ледь стримував емоції: чутливий український вірш від військового після полонуФото

21:38

Чому мед ніколи не псується: неочевидна відповідь здивує багатьох

21:20

Виведення військ ЗСУ з Курщини: експерт відповів, чи віддасть Зеленський наказ

Реклама
21:00

Щоб не розлютити Зелену Змію: яких кольорів краще уникати в новорічну ніч

20:45

Путін продовжує наступати: у 2025 році Європа може змінити допомогу УкраїніЕксклюзив

20:22

Обіймаються і плачуть: військові вперше побачили і почули рідних після полонуФотоВідео

20:18

Хто із зірок помер у 2024 році: кого втратив світВідео

20:11

Навіщо досвідчені водії возять в авто шматочок мила: відповідь здивує багатьох

20:01

Бізнесу підняли ціну за транспортування газу: чи зміниться тариф для населення

19:51

"Путін відступить": Огризко описав сценарій для РФ на 2025, який переграє війну

19:50

IBuild 2024 — визначне досягнення року для Будівельної групи "Синергія" новини компанії

19:41

Софія Ротару з'явилася в Мережі з російським привітанням

19:33

Новий рік буде аномально теплим: коли в Україну прийде різке похолодання

19:24

Куршевель, губи на камеру: як відпочиває московська онука Ющенка і племінниця Єфросиніної

19:10

Чому Росія припинить постачання газу у ПридністровʼяПогляд

19:07

Де 3 відмінності: чим відрізняються два малюнки – треба вгадати за 17 секунд

19:01

Перевірений бабусин метод: як легко відміряти інгредієнти без ваг

18:37

Дмитро Комаров здійснив мрію дітей, батьки яких загинули через війнуФото

18:14

Президент Зеленський призначив військового омбудсмена: що про нього відомо

17:50

Як Королі магії Новий рік рятували — святкові шоу від Magic Brothers, що повертають віру в диво новини компанії

17:50

По судну "добре відстрілялися": чим Росія могла збити літак під Актау

17:41

Має знати кожен водій: які речі небезпечно залишати в автомобілі взимку

17:08

Великий обмін полоненими: додому повернулися українські військовіФотоВідео

Реклама
16:51

Оля Цибульська прокоментувала розлучення з чоловіком: "Просто не роблю"

16:46

Суджа зустрічатиме Новий рік українською: експерт розвінчав міфи про успіх РФ

16:43

Рекордні втрати РФ в Донецькій області: Сирський назвав цифри

16:42

Чому коти багато сплять: відповідь ветеринара здивує господарів

16:12

Український виробник гемостатиків "Сента Фарм" профінансував навчання саперів

16:11

Знаки зодіаку, які приречені на небувалий успіх у 2025 році

16:04

Які кольори одягу одягнути на Новий рік: поради для всіх знаків зодіаку

15:55

Повна ліквідація МСЕК з 1 січня: Зеленський підписав закон - що зміниться

15:48

Простий засіб миттєво усуне проблему: як зупинити запотівання вікон автомобіля

15:33

Для наступу на два міста: окупанти хочуть захопити важливу ділянку фронту

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Рецепти на Новий рік
Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти