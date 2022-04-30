Буде війна, а не спецоперація: експерт розповів про плани Путіна оголосити загальну мобілізацію 9 травня

Експерт заявив , що Путін може оголосити загальну мобілізацію 9 травня / Колаж УНІАН, Reuters

Володимир Путін має намір 9 травня оголосити вже про війну, а не просто спецоперацію, і буде оголошена мобілізація.

Таку думку в ефірі "Єдиного марафону" висловив військовий експерт Олександр Мусієнко.

Теоретично таке може статися, заявив експерт, але на практиці ситуація виглядає не на користь Росії. Адже за різними оцінками в Україні вже воює 92 батальйонно-тактичні групи з 140, які були спочатку залучені.

"Вони або знищені, або вже не придатні до використання. Їх просто вже недостатньо для реалізації цілей, які були поставлені Росією. Їх наступ пробуксовує на Сході", - пояснив Мусієнко.

читайте такожЗатримання і мобілізація у війська РФ: омбудсмен розповіла про свавілля в Маріуполі і на ЗапоріжчиніЕксперт стверджує, що прихована мобілізація вже триває. І з тих 60 тисяч резервістів, які планувалися залучити, змогли зібрати не більше 10-15 відсотків. Так що подальша мобілізація може бути виключно з непідготовлених кадрів, але для України вони створюють проблему, але не таку, яка могла бути.

Мусієнко зазначає, що спрацьовує ситуація на користь України, адже "сарафанним радіо" розносяться чутки про колосальні втрати росіян в Україні, тому в армію ніхто не поспішає.

І озброєння, яке вже зараз приваблює Росія, це застарілі зразки, що залишилися на складах. Через санкції виробляти новітню техніку не можуть.

Раніше військовий експерт з Азербайджану Агіль Рустамзаде розповів, що влада Росії, країни-окупанта, будуть готові оголошувати масову мобілізацію у країні тільки тоді, коли українські війська розіб'ють росіяни і повернуть Києву контроль над півостровом Крим.

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