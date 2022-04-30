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"Швиденько зібрати манатки і зникнути": Невзоров заявив про поворотну точку у війні в Україні

30 квітня 2022, 10:42

Журналіст-опозиціонер Олександр Невзоров прокоментував рішення США про ленд-ліз для України. За його словами, дії РФ тепер будуть лише генерацією трупів.

Олександр Невзоров
Олександр Невзоров / Фото facebook.com/Nevzorov.tv.shop

Російський журналіст-опозиціонер Олександр Невзоров назвав "поворотною точкою війни" рішення США про здійснення програми ленд-лізу, що дозволить постачати з Америки в Україну зброю, боєприпаси і техніку, а також медикаменти, продукти та інші необхідні речі за прискореною системою.

Невзоров порекомендував російським окупантам "зібрати манатки ізникнути" з української землі, оскільки далі ни них чекає лише стрімкий крах, написав журналіст-опозиціонер у своєму Telegram-каналі.

"Це і є поворотна точка війни. Росії слід швиденько зібрати манатки, зникнути і зробити вигляд, що її ніколи в Україні й не було. Все подальше буде просто безглуздою генерацією трупів, руйнувань і ганьби", – написав Невзоров.

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Як повідомляв Главред, 28 квітня Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроект про ленд-ліз для України.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що в тексті документа йдеться про надання президенту США розширених повноважень для передачі або видачі в оренду Україні оборонних засобів.

Що гарантує закон про ленд-ліз для України:

  • президент США Джо Байден матиме розширені повноваження з надання в оренду або ж передачі Україні оборонних засобів від російської агресії, а також інших цілей;
  • після пухвалення акту Байден повинен упроодовж 60 днів встановити прискорені процедури для постачання продукції;
  • закон передбачає значне прискорення поставок в Україну озброєння, транспорту, продовольства і допомоги з США.

Зазначимо, радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що в середині літа 2022 року в Україні можуть відновитися запеклі бої. За його словами, це може бути пов'язано з тим, що саме до цього часу ЗСУ освоять важке озброєння, яке передає Україні Захід.

Інші новини:

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