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Путін - на порозі офіційного оголошення війни Україні – The Sun

1 травня 2022, 06:41

На тлі невдач на фронті верховне командування ЗС РФ закликає Путіна відмовитися від терміну "спецоперація" та оголосити повномасштабну війну Україні.

Володимир Путін
Володимир Путін близький до того, щоб оголосити Україні війну / Фото Reuters

Через провал вторгнення в Україну президент країни-агресора Росії Володимир Путін нібито близький до того, щоби оголосити Україні війну замість нинішньої "спеціальної операції".

До оголошення війни Путіна підштовхують командувачі російською армією, які розчаровані тим, як розгортається ситуація, пише британська газета The Sun.

Повідомляється, що військові начальники РФ незадоволені та обурені тим, що російський диктатор наказав окупантам відступити від Києва і провалом атак в напрямку української столиці в цілому, а також скороченням масштабів наступу на Донбасі.

На тлі невдач на фронті верховне командування Збройних сил Росії закликає Путіна відмовитися від терміну "спецоперація" та оголосити повномасштабну війну Україні. Це дозволило б провести в Росії масову мобілізацію й заповнити втрати в лавах загарбників, а також набрати більше призовників на строкову службу.

Крім того, в такому випадку РФ змогла б оголосити воєнний стан і звернутися за підтримкою до своїх міжнародних союзників, зокрема, до Білорусі.

Як повідомляв Главред, багато експертів заявляли, що активізація військових дій армією РФ на Донбасі та півдні України пов'язана з бажанням продемонструвати якісь "перемоги" до 9 травня, щоби президент Росії Володимир Путін міг озвучити їх громадянам своєї країни саме цього дня.

читайте такожВійна в Україні може тривати п'ять років або навіть десятиліття - глава британського МЗСОднак у Великій Британії вважають, що лідер РФ використовує цю дату для оголошення масової мобілізації населення заради вирішального удару по Україні.

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес 29 квітня заявив, що одним з аргументів Путіна про організацію масового призову населення в армію стане оголошення нової війни "нацистам" всього світу.

Військовий експерт Олександр Мусієнко також вважає, що Володимир Путін має намір 9 травня оголосити вже про війну, а не просто спецоперацію, та буде оголошена мобілізація.

У свою чергу, експрацівник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що не варто боятися того, що в РФ можуть оголосити мобілізацію. За його словами, у путінської армії по суті залишилося трохи боєздатної техніки та живої сили. Тому навіть загальна мобілізація не врятує ситуацію, адже "новобранцям" просто буде ні з чим воювати.

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