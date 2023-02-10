Експерт спрогнозував, яке майбутнє чекає Білорусь після Лукашенка

Відомий соціолог Ігор Ейдман вважає, що без Лукашенка у Білорусі є перспективи стати європейською демократичною розвиненою країною.

Яке майбутнє чекає Білорусь після диктатор Лукашенко-прогноз експерта / Колаж фото УНІАН і Facebook

У Білорусі після того, як тамтешній диктатор Олександр Лукашенко так чи інакше позбудеться влади, є відмінні перспективи стати європейською демократичною розвиненою країною. Про це в інтерв'ю Главреду заявив російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман.

"Я не буду говорити про тактичні перспективи. Швидше за все, там будуть дострокові вибори, а не автоматична передача влади Тихановської. Це вже деталі, а в цілому у Білорусі відмінні перспективи стати європейською демократичною розвиненою країною. Набагато кращі перспективи, ніж у Росії. Тому що білоруський народ ментально набагато ближче до Європи, ніж росіяни", − сказав він.

На думку Ейдмана, саме через Лукашенка Білорусь так і не стала країною на рівні країн Прибалтики або Польщі.

"Лукашенко - це величезне нещастя для Білорусі. Це та історична випадковість, яка не дала Білорусі стати країною приблизно на рівні країн Прибалтики або Польщі. Принаймні, підтягнутися до цих стандартів, але замість цього увігнала її в азіатську деспотію, чужій культурі і традиціям білоруського народу. Білоруси, з якими я спілкувався, і працював в Росії, дуже схожі на німців – дуже працьовиті, спокійні, культурні люди. Те, що вони змушені жити при такому огидному диктаторі, як Лукашенко – це трагічний каприз історії, і, думаю, тимчасовий. Білорусь повернеться туди, де їй місце – в Європу", − підсумував він.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікуваних дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

Небезпека нападу на Україну з боку Білорусі

Раніше колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж зазначав, що війська Білорусі не готові вступати у війну проти України, навіть за підтримки РФ. Він підкреслив, що Олександр Лукашенко не хоче втягуватися у війну, оскільки бачить, що РФ програє.

Військовослужбовець ЗСУ та лідер організації С14 Євген Карась висловив думку, що якщо країна-агресор Росія все-таки вирішить кинути частину своїх військ у наступ на Україну з Білорусі, нашій державі це навіть може бути вигідно. Адже таке невелике угруповання, яке може піти в атаку з території РБ, буде легко ліквідувати.

Також раніше повідомлялося, що у відносинах між двома диктаторами почався розлад. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовив у всіх проханнях Володимиру Путіну і шукає шляхи, щоб налагодити відносини із Заходом. Про це писав Telegram-канал Генерал СЗР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

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