Агресія армії Білорусі може закінчитися падінням режиму Лукашенка – ексглава СЗР

Олександр Лукашенко не хоче втягуватися у війну оскільки бачить, що РФ програє, впевнений Микола Маломуж.

Військові Білорусі / Thinktanks.by

Війська Білорусі не готові вступати у війну проти України, навіть за підтримки РФ, заявив колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

Разом з тим він попередив, що угруповання РФ в Білорусі може тримати в напрузі підрозділи ЗСУ, тим самим утримуючи частину з них на півночі. Про це експерт розповів в ході чату в Главреді.

"А головне - сам Лукашенко не хоче втягуватися у війну, оскільки прекрасно бачить, що Путін програє. Він намагається демонструвати прихильність Путіну, але воювати не хоче", - упевнений він.

Колишній глава СЗР каже, що Олександр Лукашенко виконує велику роботу з підтримки агресії РФ, але сам втягуватися у війну не хоче принципово.

"Єдиний випадок, коли Лукашенко може зважитися вступити у війну своїми військами – якщо він побачить, що Росія може здобути перемогу, якщо російські війська будуть наступати на сході і на півдні. Але все це малоймовірно. Тільки в такому випадку він може задіяти певні бригади і спецназ на кордоні з Україною для, наприклад, проведення провокацій на кордоні або на нашій території", - не виключив він.

Співрозмовник також назвав безперспективним північний напрямок для атаки на Україну.

"Якщо буде розпочато таку операцію, у нас є всі сили і ресурси, щоб вдарити по білоруській армії. А вона тоді може відмовитися від виконання завдань, поставлених Лукашенком. Тим більше, під тиском росіян, які йтимуть слідом за білорусами загороджувальними загонами. В такому випадку може розгорітися внутрішній конфлікт в Білорусі, здатний привести до падіння режиму Лукашенка. Тобто в такому випадку виникне реальна загроза не тільки для Лукашенка, але і для Росії. Тому вони не дуже хочуть ризикувати", - додав Маломуж.

Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр сказала, що у Росії є кілька сценаріїв атаки України - її окупаційна армія орієнтується по ситуації. На території Білорусі проводяться маневри, що вказують на перебування військ РФ у стані бойової готовності.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Москва готується до "певного загострення" ситуації на війні проти України в лютому. За його словами, Україна буде готова до будь-якого сценарію розвитку подій і відбивати ворожий наступ.

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