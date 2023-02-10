ЗСУ під час удару росіян по Україні знищили 61 ракету та 5 безпілотників - Залужний

Як каже Головком ЗСУ Валерій Залужний, 9-10 лютого російські окупанти випустили по Україні 71 крилату ракету і 7 безпілотників типу Shahed.

9-10 ЗСУ знищили 61 ракету та 5 дронів - Залужний / Колаж фото УНІАН та скріншот

Солдати і офіцери ЗСУ ввечері 9 лютого і вранці-вдень 10 лютого знищили 61 крилату ракету і п'ять безпілотників російських окупантів. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав Головком української армії Валерій Залужний.

"З 21:50 9 лютого до 12: 00 10 лютого ним проведено 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 – 43, "Калібр" – 28), а також до 35 ракет комплексу С-300. Крім цього, ворог застосував 7 ударних БПЛА типу Shahed. Силами та засобами Збройних сил України та інших складових сил оборони знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів. [ ... ] Удари ракетами комплексу С-300 були нанесені з Білгородської області та тимчасово окупованої території Запорізької області в районі Токмак", − йдеться в тексті.

Удари росіян по Україні 9 і 10 лютого

У ніч з четверга на п'ятницю, з 9 на 10 лютого, російські окупанти знову завдали масованих ударів по мирних українських містах - Дніпру, Запоріжжю та Харкову.

У Харкові зафіксовано 10 прильотів, у Дніпропетровській області збили 2 дрони-камікадзе, а по Запоріжжю за годину запустили 17 ракет.

Вранці 10 лютого ворожі російські війська розпочали нову серію атак проти України. На суші, в морі і повітрі знаходяться російські ракетоносії, які застосовуються для ударів по об'єктах.

Як повідомляли представники Київської міської Військової адміністрації, уламки збитої ракети в Голосіївському районі пошкодили два автомобілі, будинок та електромережі.

Також відомо, що російська армія потрапила по декількох об'єктах високовольтної інфраструктури в східному і західному, Південному регіонах України, що призвело до перебоїв з електропостачанням в деяких областях. вибухи пролунали у Хмельницькому

Як повідомив керівник Хмельницької обласної Військової адміністрації Сергій Гамалій, частина обласного центру внаслідок ударів окупантів залишилася без електрики.

"У Хмельницькому пролунав вибух. Частина міста без електропостачання. Можливі збої і у водопостачанні. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!", - йдеться в повідомленні.

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