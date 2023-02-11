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Військовий експерт пояснив, чи загрожує ЗСУ оперативне оточення під Бахмутом

11 лютого 2023, 01:35
Військовий експерт і полковник ЗСУ Петро Черник також дав пояснення, чи ймовірний тактичний відхід української армії з Бахмута.
Черник, Бахмут
Чи загрожує ЗСУ оперативне оточення під Бахмутом: прогноз експерта / колаж фото Генштаб ЗСУ та скріншот з відео

Під Бахмутом на Донеччині зараз дуже важкі бої, але мови про оперативне оточенні українських військ ворогами поки не йде. Про це в інтерв'ю ТСН розповів військовий аналітик і полковник ЗСУ Петро Черник.

"Що стосується Бахмутського напрямку, то не варто випереджати обставини. Точать надважкі, дуже серйозні і болючі бої для нас. Враховуючи, що противник на цьому напрямку тисне ще з травня 2022 року, просунувся, в середньому, від 11 до 25 кілометрів. І це більш ніж скромні показники для так званої "другої армії світу". Ні про яке оперативне оточення говорити поки не доводиться. Потрібно давати можливість робити нашим воїнам свою роботу. Вони її роблять просто блискуче", - зазначив він.

Експерт також пояснив, чи ймовірний тактичний відхід ЗСУ з Бахмута.

"Цілком. І в цьому немає ніякої катастрофи. Згадаймо відхід від Сєвєродонецька і Лисичанська, але в підсумку склалися блискуча Харківська І Херсонська операції. У мистецтві війни важливо виграти війну. На процеси треба дивитися ширше і глобальніше. Розуміючи, наскільки цінне життя нашого солдата, це ще й цивілізаційна війна. Говорити про оперативне оточення поки недоречно", — підсумував Черник.

Хто такий Петро Черник

Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

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ЗСУ Бахмут війна Росії та України Петро Чернік
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