Лукашенко відмовився допомагати Путіну в новому вторгненні в Україну з боку Білорусі - ЗМІ

Лукашенко активно спілкується не лише з китайським керівництвом, а й мав нещодавно зустріч з посередником, який допомагає йому налагодити контакти із Заходом.

Лукашенко нібито відмовив Путіну допомагати в наступі на Україну з боку Білорусі / УНІАН, скрін

У стосунках між двома диктаторами почався розлад. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовив у всіх проханнях Володимиру Путіну і шукає шляхи, щоби налагодити відносини із Заходом. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

За даними каналу, телефонна розмова Путіна з Лукашенком "не принесла російському лідеру нічого крім додаткового головного болю".

"Лукашенко м'яко відмовив Путіну практично у всіх проханнях і, більш того, відмовився виконувати багато чого з раніше обіцяного. Так, Олександр Григорович впевнено заявив, що в разі ухвалення рішення про наступ російських військ на Україну з території Республіки Білорусь, він не перешкоджатиме, але і нічим допомогти не зможе. Замовлення на пошиття військової форми для російських військових білоруською стороною теж виконано не буде. На особисту пропозицію Путіна найближчим часом прибути в Росію на зустріч Лукашенко відповів відмовою. І навіть на звичні погрози від російського президента не дати грошей Лукашенко відреагував слабо, мовляв, собі гірше зробиш", - йдеться у повідомленні.

У підсумку за результатами телефонних переговорів було вирішено анонсувати малозначні заходи на потім.

За даними каналу, Путіну також повідомили, що Лукашенко активно спілкується не лише з китайським керівництвом, а й мав нещодавно зустріч з посередником, який допомагає йому налагодити контакти із Заходом.

"Нібито до 9 травня Лукашенко готує амністію для сотні політичних в'язнів, і це має бути перший крок для скасування низки санкцій", - пише генерал СЗР.

При цьому Telegram-канал зазначає, що Путіна все більше турбують санкції, застосовані щодо Росії. За прогнозом Центрального банку РФ Ельвіри Набіулліної, крах в економіці РФ настане вже у вересні.

Нагадаємо, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявляв, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається "відбитися" від Путіна і не допустити втягування своїх військ у вторгнення в Україну. Вся справа в тому, що він просто не вірить в подальшу "перемогу" диктатора.

Як повідомляв Главред, Парламентська асамблея Ради Європи підтримала рішення про притягнення до відповідальності військово-політичного керівництва РФ і Білорусі за військові злочини проти України, зокрема і в питанні створення спецтрибуналу і для Володимира Путіна і Олександра Лукашенка.

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