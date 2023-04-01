Експерт спрогнозував, що може Китай під час війни вимагати від України

Українцям, вважає Віталій Кулик, нітрохи не варто очікувати швидких домовленостей в ході можливого діалогу Києва і Пекіна.

Віталій Кулик / Колаж фото УНІАН та скріншот з відео

Будь-які можливі поступки України Китаю не повинні суперечити головній меті -з нищенню російського режиму, а також фрагментації або розпаду Росії. Про це в інтерв'ю Главреду сказав директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

"Почнемо з того, що Китай виступив ініціатором переговорів, коли запропонував власний план. Тому саме Китай і повинен щось пропонувати. У нас є вихідна точка можливої участі у великих переговорах – так звана озвучена формула миру Зеленського (виведення російських військ з усіх анексованих і окупованих територій, репарації, покарання злочинців), де ми готові поступатися і на деякий час відкласти досягнення своїх цілей. Це питання політичного торгу, яке можливе і було б доцільним, якби не передбачало неможливості досягнення головної мети. Тобто ці поступки не повинні суперечити знищенню російського режиму і фрагментації або розпаду Росії", ‒ сказав він.

Як вважає Кулик, українцям нітрохи не варто очікувати швидких домовленостей в ході можливого діалогу Києва і Пекіна.

відео дня

"Ми можемо на деякий час відкласти досягнення цієї мети, але за це ми повинні отримати щось таке, щоб покрило цей часовий лаг і не перекреслювало можливого досягнення мети. Я розумію, що дипломатія ‒ мистецтво досягнення неможливого, але в даному випадку поступки під час переговорного процесу або якісь кроки назустріч повинні бути підкріплені нашими перемогами на фронті. Відповідно, я не очікую швидких домовленостей в рамках можливого діалогу Києва і Пекіна в рамках ініціатив Китаю по досягненню миру в Україні. Це може бути тривалий процес пошуку модальності переговорного процесу, який передбачатиме певні етапи. Але Україна, очевидно, буде ставити питання про те, що початок цього переговорного процесу не передбачає ніяких додаткових умов. Мовляв, ми готові розмовляти, але ми не беремо на себе ніяких зобов'язань в даний час – це не означає, що Україна припинить військові дії або зменшить їх інтенсивність, заморозить фронт. Про це мова взагалі йти не може. Ніяких додаткових зобов'язань", - підсумував він.

Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства

Візит Сі Цзіньпіна до Москви

Лідер Китаю Сі Цзіньпін в період з 20 по 22 березня перебував з візитом у Москві, де він зустрівся з російським директором Володимиром Путіним. Сторони підписали ряд двосторонніх угод про співпрацю. Всупереч очікуванням агресора Москви, Китай не наважився відкрито підтримати війну Росії проти України та протистояння із Заходом.

Глава держави-агресора РФ Володимир Путін заявив, що так званий "мирний план" Китаю, мовляв, може стати основою для переговорів щодо завершення війни проти України. Втім, він фактично прямо визнав, що Київ і захід у реалізації такого, по суті, проросійського "документа" не зацікавлені.

У російських ЗМІ повідомили, що директор Росії Путін погодився практично на всі ініціативи глави КНР Сі Цзіньпіна. Домовленості вигідні Пекіну, але вкрай невигідні Москві. Путін просив у Цзіньпіна військової допомоги, проте так її і не отримав.

Позиція Китаю щодо війни Росії проти України: