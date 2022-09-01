Екс-депутат Держдуми РФ дав прогноз, чи розпадеться Росія на десятки держав / https://ua.depositphotos.com/ і УНІАН

Екс-депутат Держдуми РФ і відомий опозиціонер Ілля Пономарьов оцінив ймовірність того, що Росія розпадеться на десятки держав. Про це повідомляє портал "Радіо НВ".

"Є різні ставлення до цього. Був такий форум, де були різні сепаратисти, у яких є така думка про багатьох різних державах. По-моєму, це не дуже ймовірний сценарій. По-перше, я не бачу зараз передумов для цього. Багато регіонів є переважно одержувачами допомоги від центру, а не донорами. І для них таке відокремлення може бути дуже важким і навіть небезпечним", — сказав він.

В цілому йому здається сценарій розпаду РФ малоймовірним. При цьому Пономарьов визнав, що деякі регіони РФ з високою ймовірністю будуть хотіти відокремлюватися і йти як самостійна, незалежна держава.

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"Наприклад, Чечня-Ічкерія: дуже ймовірно, що вони виберуть такий шлях. Але це не стане правилом", — припустив Пономарьов.

За його словами, жителі регіонів повинні будуть самі визначитися, чи хочуть вони існувати всередині Росії.

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