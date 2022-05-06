"Лавров був в шоці": Путін приховав від наближених плани про вторгнення в Україну - Грозєв

Путін приховав від наближених плани про вторгнення в Україну-Грозєв / скріншот

Оточення глави РФ Володимира Путіна не знало про його намір розв'язати повномасштабну війну проти України. У такі плани диктатор не присвятив навіть найближчих своїх політичних соратників.

Про це заявив головний розслідувач Bellingcat Христо Грозев. В інтерв'ю Дмитру Гордону, з посиланням на слова джерела, який близько знайомий з дочкою глави МЗС РФ – Катериною Лавровою, Грозєв зазначив, що не в курсі був навіть головний російський дипломат.

"Що навіть Лавров до кінця вірив, що це буде щось типу загроз війни, але реально буде стосуватися тільки "ДНР" і "ЛНР". Він сам був в шоці, коли дізнався, що це буде справжня війна", – зазначив розслідувач.

Через це російські публічні особи часто "виглядають непереконливо", коли намагаються коментувати що-небудь про нинішню війну, пояснив Грозєв.

читайте такожКремль перегнув палицю, або Чому Лавров вирішив самоусунутися"Тому така особа у Пєскова. Дуже складно назвати це одухотвореним обличчям і що він сам вірить в те, що говорить. Такого ми раніше не бачили. Але, на жаль, еліта дуже боїться", - заявив розслідувач.

На думку журналіста, економічна, олігархічна еліта країни-агресора поки не готова виступити проти Путіна, хоча сама його поставила на це місце.

"Тобто вони повинні розуміти свою силу, але чомусь досі її не розуміють", - підсумував Грозєв.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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