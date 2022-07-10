На Заході заговорили про наступника Путіна і дали тривожний прогноз

Володимир Путін / УНІАН

Ймовірний наступник президента РФ Володимира Путіна буде таким же жорстоким, як і нинішній господар Кремля, заявив дослідник, автор книги "Московські правила" Кейр Джайлс.

Він вважає, що більшість кандидатів у нові президенти РФ можуть погіршити відносини Росії із Заходом і зі своїми громадянами, пише Newsweek.

"Останні кілька років спостерігалося посилення репресій проти власного населення Росії, яке йшло паралельно зі зростаючою ворожістю до зовнішнього світу. Але в обох цих відносинах Росія тільки поверталася до своїх історичних норм і своїй зоні комфорту. Тому що це країна, яка завжди поводилася так по відношенню до зовнішнього світу і до своїх підданих", - підкреслив співрозмовник.

Разом з тим аналітик пояснив, що наступник Путіна буде з його ж оточення і продовжить нарощувати ворожість РФ по відношенню до Заходу.

"Потенційний наступник Путіна, швидше за все, вийде з того ж середовища і продовжить повертати країну до нормального стану опозиції Заходу за замовчуванням", - додав Джайлс.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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