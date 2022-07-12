У Росії готують "путінозамінника": у розвідці назвали можливого наступника диктатора

У розвідці назвали можливого спадкоємця диктатора / скріншот

У Росії Секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев може готувати наступника Путіна.

Секретар Ради Безпеки РФ, може готувати свого сина на "заміну" Путіна, в ефірі єдиного телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Поки що підтвердженої інформації про заміну Путіна немає. Але те, що він вводить його у вищі ешелони влади - плани у Патрушева є", - сказав Микола Патрушев.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що резидент Росії Володимир Путін думає про транзит влади. Зокрема, згідно з планами глави Кремля, пост глави держави може зайняти Дмитро Патрушев-міністр сільського господарства і син секретаря Радбезу – а дочка Путіна Катерина Тихонова очолить партію Єдина Росія.

читайте також"Патрушев відіграє вирішальну роль у плані Путіна": російський опозиціонер розкрив задум КремляСам глава Кремля стане керівником Держради і залишиться фактичним главою держави. До свого формально відходу з влади він хотів би відтворити СРСР в будь-якій формі, але не може цього зробити через Україну, вважає експерт.

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