"Мріє змінити Путіна": Пономарьов назвав найбільш ймовірного наступника президента РФ

Пономарьов, Путін / скріншот

Колишній депутат Держдуми РФ, бізнесмен Ілля Пономарьов назвав першого заступника керівника Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка дуже впливовим політиком в Росії, який мріє змінити Володимира Путіна на посту президента.

В інтерв'ю Дмитру Гордону він розповів, що в політику Кирієнко прийшов "через Юрія Ковальчука" – російського бізнесмена, основного акціонера банку "Росія". Його називають одним з найближчих соратників Путіна, який володіє сильним впливом.

"Він трудоголік, дійсно дуже чіткий менеджер. І якщо розглядати сферичного Путіна у вакуумі, а не в реальній обстановці, то, звичайно, Кирієнко виглядає зараз як найбільш ймовірний наступник", – сказав бізнесмен.

Пономарьов вважає, що Кирієнко відповідає всім умовам: по-перше, належить до "клану Ковальчуків"; по-друге, має солідний бізнес і політичний досвід.

"Він перевірений часом, абсолютно чітко лояльний владі, багато разів це довів. Тому всі умови у нього є. Але просто Путін нікуди не може піти. Путін же не може піти переможеним. Путіну треба історію з Україною доштовхати до якогось логічного кінця. "Або він нас веде в ЗАГС, або ми його – до прокурора в Гаагу". Тут ніякого іншого шляху в принципі немає", - вважає Пономарьов.

Також він переконаний: Путін не може просто взяти і передати повноваження Кирієнка.

"Піти на півдорозі і сказати, що "тепер цю наречену танцює Кирієнко", – це абсолютно неможливо для Путіна", – вважає колишній депутат Держдуми РФ.

Нагадаємо, раніше відомий соціолог, публіцист, автор книг ("Система Путіна", "нова національна ідея Путіна" та ін.) Ігор Ейдман у відповідь на запитання читача під час чату на Главреді розповів , що на даний момент складно спрогнозувати, хто саме стане наступником кремлівського диктатора.

Раніше головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв розповів, що оточення глави РФ Володимира Путіна не знало про його намір розв'язати повномасштабну війну проти України . У такі плани диктатор не посвятив навіть найближчих своїх політичних соратників.

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